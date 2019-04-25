الأردن يدين الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى

عمان (أ ش أ)

أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد المسجد الأقصى المبارك، والتي كان آخرها اقتحام المئات من المتطرفين للحرم الشريف خلال الأيام الماضية بحماية الشرطة والقوات الخاصة الإسرائيلية.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم الخميس - أن مثل هذه التصرفات غير المسؤولة تمثل استفزازا لمشاعر ملايين المسلمين في جميع أنحاء العالم، مشددا على أن دائرة أوقاف القدس والمسجد الأقصى المبارك هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن المسجد الأقصى وتنظيم الدخول إليه.

وحمّل القضاة إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي، كامل المسؤولية عن هذه الانتهاكات والإجراءات الاستفزازية وعن سلامة المسجد الأقصى المبارك، وطالب بوقفها فوراً، وباحترام إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

وأوضح القضاة أنه تم توجيه مذكرة احتجاج دبلوماسية بهذا الخصوص للحكومة الإسرائيلية عبر القنوات الدبلوماسية.