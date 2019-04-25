video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 25 أبريل 2019 05:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الأردن يدين الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى

الخميس، 25 أبريل 2019 05:02 م
الأردن يدين الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى المسجد الاقصى
عمان (أ ش أ)
إضافة تعليق

 أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد المسجد الأقصى المبارك، والتي كان آخرها اقتحام المئات من المتطرفين للحرم الشريف خلال الأيام الماضية بحماية الشرطة والقوات الخاصة الإسرائيلية.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم الخميس - أن مثل هذه التصرفات غير المسؤولة تمثل استفزازا لمشاعر ملايين المسلمين في جميع أنحاء العالم، مشددا على أن دائرة أوقاف القدس والمسجد الأقصى المبارك هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن المسجد الأقصى وتنظيم الدخول إليه.

وحمّل القضاة إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي، كامل المسؤولية عن هذه الانتهاكات والإجراءات الاستفزازية وعن سلامة المسجد الأقصى المبارك، وطالب بوقفها فوراً، وباحترام إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

وأوضح القضاة أنه تم توجيه مذكرة احتجاج دبلوماسية بهذا الخصوص للحكومة الإسرائيلية عبر القنوات الدبلوماسية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة من قوات الاحتلال الإسرائيلى

اسرائيل

فلسطين

القدس المحتلة

تل ابيب

المسجد الأقصى




لا تفوتك
7 معلومات عن حجم الاستثمارات الصينية بمصر بمناسبة زيارة الرئيس لبكين

7 معلومات عن حجم الاستثمارات الصينية بمصر بمناسبة زيارة الرئيس لبكين

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

أحمد فتحى يقود وسط الأهلى أمام المصرى وعودة باسم علي

أحمد فتحى يقود وسط الأهلى أمام المصرى وعودة باسم علي

جهاز حماية المستهلكِ يعلن عن خدمات طوارىء خلال الأجازات

جهاز حماية المستهلكِ يعلن عن خدمات طوارىء خلال الأجازات

قائد عملية "إيلات": بذلنا دماء كثيرة للدفاع عن سيناء فى وجه الأعداء

قائد عملية "إيلات": بذلنا دماء كثيرة للدفاع عن سيناء فى وجه الأعداء

إنفوجراف.. كيف يتم حساب نسبة الأصوات الصحيحة والباطلة والمشاركة بالاستفتاء؟

إنفوجراف.. كيف يتم حساب نسبة الأصوات الصحيحة والباطلة والمشاركة بالاستفتاء؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة