video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 25 أبريل 2019 12:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

الخميس، 25 أبريل 2019 12:07 ص
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء جنايات دمنهور تقضى بإعدام الراهبين أشعياء وفلتاؤوس لقتلهما الأنبا إبيفانيوس
إضافة تعليق
يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة، والتى تضم أهم الأخبار على مدار اليوم الأربعاء، منها الحكم بإعدام الراهبين أشعياء وفلتاؤوس لقتلهما الأنبا إبيفانيوس، ولا فرض ضرائب على المستثمرين أو زيادة إيرادات ضريبية على السجائر.
 
 
1f73d606-fb10-45a0-adc8-658ef4461f0a
 
 
السيسى يتوجه إلى الصين لحضور قمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولى.. الرئيس يجرى مباحثات قمة مع نظيره الصينى.. ويلتقى نخبة من مجتمع رجال الأعمال الصينى لدفع التعاون فى مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار
 
 
مذكرة تفاهم بين اقتصادية قناة السويس والصين لضخ 5 مليارات دولار استثمارات
 
 
الإنفوجراف (1)
 
 
وزيرة الصحة: إنشاء 4مراكز علاج فى إفريقيا تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية
 
 
المالية: 100 مليار جنيه حصيلة مستهدفة من برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة
 
 
الإسكان: بدء تسليم أراضى قرعة الإسكان الأكثر تميزاً والاجتماعى والمتميز 16 يونيو
 
 
استعدوا للموجة الحارة.. الأرصاد: تستمر للاثنين ودرجات الحرارة أعلى من الطبيعى.. طقس مائل للحرارة بالعاصمة وشديد الحرارة جنوبا والعظمى بأسوان 39.. وللمواطنين: استمتعوا بالمتنزهات لكن تجنبوا الشمس وأكثروا السوائل
 
 
قطار يحتوى على مواد خطيرة يخرج عن مساره فى كيبيك الكندية
 
 

 


إضافة تعليق

السيسي

الأنبا أبيفانيوس

الطريق والحرير

السيسي فى الصين

عمرو واكد

اليوم السابع بلس

الاهلي

الزمالك

بيراميدز

محمد صلاح

ام التنانين




لا تفوتك
اعرف كل حاجة عن معرض سوبر ماركت أهلاً رمضان × 10 معلومات

اعرف كل حاجة عن معرض سوبر ماركت أهلاً رمضان × 10 معلومات

ذا صن: محمد صلاح أهم صادرات مصر إلى العالم منذ كليوباترا

ذا صن: محمد صلاح أهم صادرات مصر إلى العالم منذ كليوباترا

بعد سقوط الزمالك أمام بيراميدز.. الدورى المصرى على صفيح ساخن.. أبناء دياز فى الصدارة والمواجهات المباشرة تعزز فرص التتويج.. الهدايا تنهال على الأهلى قبل مواجهة كتيبة إيهاب جلال.. والفارس الأبيض فى مهمة انتحارية

بعد سقوط الزمالك أمام بيراميدز.. الدورى المصرى على صفيح ساخن.. أبناء دياز فى الصدارة والمواجهات المباشرة تعزز فرص التتويج.. الهدايا تنهال على الأهلى قبل مواجهة كتيبة إيهاب جلال.. والفارس الأبيض فى مهمة انتحارية

حازم حسين يكتب: معارضة الحناجر والخناجر.. الاستفتاء يفضح ديكتاتورية الأقلية وسذاجة آليات الاحتجاج السياسى .. فصائل الرفض السياسى أدمنت الحياة فى كنف النظام السابق على طريقة الصوب الزراعية و"حضّانات" الأطفال

حازم حسين يكتب: معارضة الحناجر والخناجر.. الاستفتاء يفضح ديكتاتورية الأقلية وسذاجة آليات الاحتجاج السياسى .. فصائل الرفض السياسى أدمنت الحياة فى كنف النظام السابق على طريقة الصوب الزراعية و"حضّانات" الأطفال

خلى بالك.. هذه القطارات ستتأخر اليوم بسبب إصلاحات السكة الحديد

خلى بالك.. هذه القطارات ستتأخر اليوم بسبب إصلاحات السكة الحديد

عشان ماتخسرش حد.. 8 طرق للتحكم فى غضبك

عشان ماتخسرش حد.. 8 طرق للتحكم فى غضبك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة