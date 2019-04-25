اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة، والتى تضم أهم الأخبار على مدار اليوم الأربعاء، منها الحكم بإعدام الراهبين أشعياء وفلتاؤوس لقتلهما الأنبا إبيفانيوس، ولا فرض ضرائب على المستثمرين أو زيادة إيرادات ضريبية على السجائر.