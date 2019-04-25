الرئيسية أخبار عاجلة اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء الخميس، 25 أبريل 2019 12:07 ص جنايات دمنهور تقضى بإعدام الراهبين أشعياء وفلتاؤوس لقتلهما الأنبا إبيفانيوس إضافة تعليق يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة، والتى تضم أهم الأخبار على مدار اليوم الأربعاء، منها الحكم بإعدام الراهبين أشعياء وفلتاؤوس لقتلهما الأنبا إبيفانيوس، ولا فرض ضرائب على المستثمرين أو زيادة إيرادات ضريبية على السجائر. جنايات دمنهور تقضى بإعدام الراهبين أشعياء وفلتاؤوس لقتلهما الأنبا إبيفانيوس السيسى يتوجه إلى الصين لحضور قمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولى مذكرة تفاهم بين اقتصادية قناة السويس والصين لضخ 5 مليارات دولار استثمارات 9 شائعات نفتها الحكومة: لا فرض ضرائب على المستثمرين أو زيادة إيرادات ضريبية على السجائر وزيرة الصحة: إنشاء 4مراكز علاج فى إفريقيا تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية المالية: 100 مليار جنيه حصيلة مستهدفة من برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة الإسكان تعلن بدء تسليم أراضى قرعة الإسكان الأكثر تميزاً والاجتماعى والمتميز 16 يونيو استمرار ارتفاع الحرارة غدا على كافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 31 درجة قطار يحتوى على مواد خطيرة يخرج عن مساره فى كيبيك الكندية الأهلى يضم رمضان صبحى والشيخ وعربى بدر لمواجهة المصرى فى الدورى إضافة تعليق السيسي الأنبا أبيفانيوس الطريق والحرير السيسي فى الصين عمرو واكد اليوم السابع بلس الاهلي الزمالك بيراميدز محمد صلاح ام التنانين اعرف كل حاجة عن معرض سوبر ماركت أهلاً رمضان × 10 معلومات ذا صن: محمد صلاح أهم صادرات مصر إلى العالم منذ كليوباترا بعد سقوط الزمالك أمام بيراميدز.. الدورى المصرى على صفيح ساخن.. أبناء دياز فى الصدارة والمواجهات المباشرة تعزز فرص التتويج.. الهدايا تنهال على الأهلى قبل مواجهة كتيبة إيهاب جلال.. والفارس الأبيض فى مهمة انتحارية حازم حسين يكتب: معارضة الحناجر والخناجر.. الاستفتاء يفضح ديكتاتورية الأقلية وسذاجة آليات الاحتجاج السياسى .. فصائل الرفض السياسى أدمنت الحياة فى كنف النظام السابق على طريقة الصوب الزراعية و"حضّانات" الأطفال خلى بالك.. هذه القطارات ستتأخر اليوم بسبب إصلاحات السكة الحديد عشان ماتخسرش حد.. 8 طرق للتحكم فى غضبك لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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