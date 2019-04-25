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اعترافات لصوص التجمع: "كونا عصابة وسرقنا 13 شقة بالمفتاح المصطنع"

الخميس، 25 أبريل 2019 07:00 ص
اعترافات لصوص التجمع: "كونا عصابة وسرقنا 13 شقة بالمفتاح المصطنع" سرقة شقة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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استمعت نيابة القاهرة الجديدة، لأقوال 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى لسرقة الشقق السكنية بالقاهرة الجديدة واعترفوا باستخدام المفتاح المصطنع، فى ارتكاب الجرائم ونجاحهم فى سرقة محتويات 13 شقة بالتجمع الأول ومحيط القاهرة الجديدة.

وأمرت النيابة بحبس المتهمين الثلاثة بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق السكنية بمنطقة القاهرة الجديدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن تجدد محكمة جنح القاهرة الجديدة 15 يوماً.

 وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهمين هم "عاصم. م، و"ناصر. ح، و"وائل. ر "،عاطلين، واعترفوا بارتكاب وقائع السرقة، وأدلوا عن مكان بعض المسروقات.

بدأت القضية بتلقى قسم شرطة التجمع الخامس، عدة بلاغات بسرقة شققهم السكنية، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة، تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وبسؤالهم اعترفوا بارتكاب وقائع السرقة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.


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