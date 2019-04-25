ارتفاع طفيف للمؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة، اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.07% رابحا عدد 6.51 نقطة ليصل إلى مستوى 9244.28 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 27.2 مليون سهم بقيمة 678 مليون ريال، وارتفعت أسهم 76 شركة، فيما تراجعت 77 شركة.

وارتفع 11 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.42%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.39%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.34%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.31%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.18%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.17%.