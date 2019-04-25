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ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بختام التعاملات وسط صعود جماعى للقطاعات

الخميس، 25 أبريل 2019 02:35 م
ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بختام التعاملات وسط صعود جماعى للقطاعات بورصة السعودية
كتب ـ هانى الحوتى
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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة، اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.41% رابحا عدد 37.77 نقطة ليغلق عند مستوى 9275.54 نقطة.
   
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 176.8 مليون سهم بقيمة 5 مليارات ريال، وارتفعت أسهم 92 شركة، فيما تراجعت 81 شركة. 
 
وارتفع 11 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.89%، تلاه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.72%، أعقبه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.24%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.21%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.87%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.78%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.59%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.30%.
 

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