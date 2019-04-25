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إطلاق اسم الملك سلمان على الطريق الأوسط بمدينة شرم الشيخ.. صور

الخميس، 25 أبريل 2019 07:10 م
إطلاق اسم الملك سلمان على الطريق الأوسط بمدينة شرم الشيخ.. صور السفير السعودى ومحافظ جنوب سيناء
كتب هيثم سلامة
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أطلق محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، بمشاركة سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة أسامة نقلى، اليوم الخميس، اسم "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود" على الطريق الأوسط بمدينة شرم الشيخ، خلال احتفالات مصر بتحرير سيناء الـ37.

السفير السعودى ومحافظ جنوب سيناء
السفير السعودى أسامة نقلى ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة 

وشهد الحفل إزاحة الستار عن الطريق المقام بشرم الشيخ، سفير الإمارات بـالقاهرة جمعة مبارك الجنينى.

إزاحة الستار
إزاحة الستارعن اللوحة التذكارية 

وأعرب السفير نقلي،عن أسمى آيات الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولدولة رئيس الوزراء،والحكومة المصرية، ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة.

السفارة السعودية فى القاهرة 1
 
السفارة السعودية فى القاهرة 2
 

ويحتفل الشعب المصرى وقواته المسلحة، اليوم الخميس، بالذكرى الـ37 لتحرير سيناء، حيث يحتفل المصريين فى 25 أبريل من كل عام بذكرى تحرير سيناء، وهو اليوم الذى استردت فيه مصر أرض سيناء بعد انسحاب آخر جندى إسرائيلى منها، وفقًا لمعاهدة كامب ديفيد، وفى هذا اليوم تم استرداد كامل أرض سيناء ما عدا مدينة طابا التى استردت لاحقًا بالتحكيم الدولى فى 15 مارس 1989.

 


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