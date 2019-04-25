إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالإسماعيلية

وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية الاقليمى بالقرب من عزبة الشيخ سليم بالمحسمة دائرة مركز القصاصين.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث الذى أسفر عن إصابة 9 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وجروح وكسور، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.