إسكان الوادى الجديد يسمح لحاجزى وحدات الإسكان الاجتماعى استبدالها بمنازل ريفية

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلن المهندس أحمد حسين، وكيل وزارة الإسكان بالوادى الجديد، أنه تم فتح الباب أمام المتقدمين للحصول على وحدات سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى ممن قاموا بسداد رسوم المقدم بالإعلان الثامن لاستبدالها بمنازل ريفية بمساحة 110 متر مربع.

وأشار "حسين" فى بيان له، إلى أنه يحق للمتقدم الحصول على منزل ريفى بأقرب قرية للمدينة التابع لها على مستوى المحافظة أو استرداد مقدم الحجز السابق دفعه وذلك فى إطار التيسير على المنتفعين من شباب الخريجين للحصول على منزل سكنى مناسب .