video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 25 أبريل 2019 11:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار العملات اليوم الخميس 25-4-2019 مقابل الجنيه المصرى

الخميس، 25 أبريل 2019 11:29 ص
أسعار العملات اليوم الخميس 25-4-2019 مقابل الجنيه المصرى عملات
كتبت- هبة حسام
إضافة تعليق
استقرت أسعار العملات اليوم الخميس 25-4-2019، عند أسعار إغلاق أمس الأربعاء، وذلك بسبب عدم وجود تعاملات مصرفية اليوم، بمناسبة العطلة الرسمية لعيد تحرير سيناء.
 
 
ومن العملات التى استقرت أمام الجنيه المصرى اليوم، الدولار الأمريكى، والذى ثبت سعره عند سعر ختام تعاملات أمس، بالغا 17.12 جنيه للشراء، و 17.22 جنيه للبيع على مستوى عدد كبير من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، كما استقر سعر الريال السعودى عند 4.56 جنيه للشراء، و 4.59 جنيه للبيع. 
  
 
ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس، وفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك، والتى جاءت كالتالى:
 
 
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 
17.11 جنيه للشراء
17.24 جنيه للبيع
 
 
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 
17.12 جنيه للشراء
17.22 جنيه للبيع
 
 
سعر الدولار فى بنك مصر
 
17.12  جنيه للشراء
17.22  جنيه للبيع
 
 
سعر الدولار فى بنك القاهرة
 
17.12 جنيه للشراء
17.22 جنيه للبيع
 
 
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
 
17.13 جنيه للشراء
17.23 جنيه للبيع
 
 
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 
17.10 جنيه للشراء
17.20 جنيه للبيع
 
 
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 
17.12  جنيه للشراء
17.22  جنيه للبيع
 
 
سعر الدولار فى بنك عودة
 
17.12 جنيه للشراء
17.22 جنيه للبيع
 
 
سعر اليورو الأوروبى اليوم
 
استقر سعر اليورو اليوم أمام الجنيه، عند ختام تعاملات أمس، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 19.10 للشراء، 19.34 جنيه للبيع.
 
 
سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
 
استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، عند ختام تعاملات أمس، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ "الاسترلينى" 22.11 جنيه للشراء، و 22.32 جنيه للبيع.
  
 
سعر الريال السعودى اليوم
 
استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر إغلاق الأمس بمختلف البنوك، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.56 جنيه للشراء، و 4.59 جنيه للبيع.
 
 
سعر الدينار الكويتى اليوم
 
استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل الدينار، 56.25 جنيه للشراء، 56.62 جنيها للبيع.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سعر العملات اليوم الأربعاء 24-4-2019

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 23-4-2019 وتباين العملات

اسعار العملات

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار

سعر اليورو

سعر الدينار الكويتى

سعر الريال السعودى

سعر الجنيه الاسترلينى




لا تفوتك
7 معلومات عن حجم الاستثمارات الصينية بمصر بمناسبة زيارة الرئيس لبكين

7 معلومات عن حجم الاستثمارات الصينية بمصر بمناسبة زيارة الرئيس لبكين

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

أحمد فتحى يقود وسط الأهلى أمام المصرى وعودة باسم علي

أحمد فتحى يقود وسط الأهلى أمام المصرى وعودة باسم علي

جهاز حماية المستهلكِ يعلن عن خدمات طوارىء خلال الأجازات

جهاز حماية المستهلكِ يعلن عن خدمات طوارىء خلال الأجازات

قائد عملية "إيلات": بذلنا دماء كثيرة للدفاع عن سيناء فى وجه الأعداء

قائد عملية "إيلات": بذلنا دماء كثيرة للدفاع عن سيناء فى وجه الأعداء

إنفوجراف.. كيف يتم حساب نسبة الأصوات الصحيحة والباطلة والمشاركة بالاستفتاء؟

إنفوجراف.. كيف يتم حساب نسبة الأصوات الصحيحة والباطلة والمشاركة بالاستفتاء؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة