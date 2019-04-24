CNN:إحدى كنائس سريلانكا تفتح مقبرة جديدة لاستيعاب ضحايا التفجيرات الإرهابية

ذكرت شبكة "سى.إن.إن"، الأمريكية، أن كنيسة سان سيبستيان، إحدى كنائس سريلانكا التى استهدفها تنظيم داعش فى التفجيرات الدامية يوم عيد القيامة، اضطرت لفتح مقبرة جديدة لدفن الضحايا نظرا لارتفاع أعدادهم.

وأوضحت الشبكة على موقعها الإلكترونى، الأربعاء، أن ضحايا هذه الكنيسة وحدها بلغ 100 قتيل، فى التفجيرات الإرهابية التى استهدفت 3 كنائس و4 فنادق، الأحد الماضى صباح الاحتفال بعيد القيامة مما أسفر عن سقوط 360 قتيلا حتى الآن وإصابة مئات آخرين.

وأشارت الوكالة إلى أن كاهن الكنيسة حث عائلات الضحايا على دفن أحبائهم والمغادرة بسرعة بسبب مخاوف أمنية بشأن التجمعات الكبيرة. وتم دفن 31 من الضحايا فى مقبرة جديدة أعدت خصيصا لهم، من المتوقع أن يتم دفن 25 آخرين اليوم.