9 مستندات مطلوبة من الفائزين بحج القرعة قبل السفر.. تعرف عليها

كتب محمود عبد الراضي

بعد سداد الفائزين بحج القرعة لهذا العام الرسوم المقررة، يتطلب عليهم تقديم بعض المستندات الخاصة بهم للشئون الإدارية، وهي عباراة عن:

1 ـ جواز سفر دولى مميكن لكل فائز وللمرافق "إن وجد" على ألا تقل مدة صلاحيته عن سنة، ويجب إرفاق جواز سفر المحرم بجواز سفر السيدة المرافقة له.

2 ـ 4 صور حديثة مقاس "4 × 6" بخلفية بيضاء مدون عليها من الخلف بيانات صاحب الجواز.

3 ـ البطاقة الصحية الخاصة بتلقى التطعيم "لقاح الأنفلونزا الموسمية، اللقاح الرباعى 135ACYW، والحمى المخية الشوكية" أو أى تطعيمات أخرى تقررها وزارة الصحة.

4 ـ ما يفيد توقيع الكشف الطبى على الفائز بأحد المستشفيات المعتمدة من وزارة الصحة والتى يعلن عنها.

5 ـ صحيفة حالة جنائية مميكنة "فيش الحج".

6 ـ بيان الموقف التجنيدى للفائزين بالقرعة ومرافقيهم "إن وجدوا" فى سن التجنيد، الفائزون بالقرعة "مواليد 18 مارس 1941" وما قبلهـا غير مطالبين بالموقـف التجنيدى عند السفر وماعدا ذلك يراعى تقديم مستند التجنيد عند سفره.

7 ـ موافقات السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عمله.

8 ـ الإيصال الصادر من "شركة تسهيل" المنوط بها رفع البصمة الحيوية كشرط الحصول على تأشيرة السفر مع إرفاقه بجواز السفر الدولى للحاج بالغلاف الخلفى.

9 ـ حمل بطاقة صحية محدد بها الأمراض المصابين بها والأدوية الممنوعين من تناولها بالنسبة للحجاج الذين يحتاجون إلى رعاية طبية خاصة.