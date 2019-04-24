7 معلومات ترصد تفاصيل مقتل طفل على يد "راعى" بسبب 3 أغنام

تفاصيل مثيرة كشفتها التحقيقات فى واقعة اتهام راعى أغنام بقتل طفل بمركز أبو النمرس بجنوب الجيزة، بعد وصلة تعذيب؛ لاعتقاده أنه وراء اختفاء 3 أغنام من الأغنام التى يرعاها.
وترصد "اليوم السابع" تفاصيل القضية فى 7 نقاط.
- المتهم اكتشف اختفاء 3 أغنام من الأغنام التى يرعاها بمركز أبو النمرس.
- اعتقد المتهم أن الطفل والذي يعمل معه وراء اختفاء الأغنام وسرقتها.
- تعدى المتهم بالضرب على الطفل بـ"خشبة" بعد تقيده حتى يخبره بمكانها.
- تخلص المتهم من جثة الطفل بإلقائها بجوار مستوصف طبى بأبو النمرس.
- ألقى الأهالي القبض على المتهم وسلموه لجهاز الشرطة.
- اعترف المتهم أمام النيابة بتعذيب الطفل وأنه لم يكن يقصد قتله.
- أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بعد اعترافه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
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