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7 معلومات ترصد تفاصيل مقتل طفل على يد "راعى" بسبب 3 أغنام

الأربعاء، 24 أبريل 2019 04:00 ص
7 معلومات ترصد تفاصيل مقتل طفل على يد "راعى" بسبب 3 أغنام قتل ـ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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تفاصيل مثيرة كشفتها التحقيقات فى واقعة اتهام راعى أغنام بقتل طفل بمركز أبو النمرس بجنوب الجيزة، بعد وصلة تعذيب؛ لاعتقاده أنه وراء اختفاء 3 أغنام من الأغنام التى يرعاها.

وترصد "اليوم السابع" تفاصيل القضية فى  7 نقاط.

- المتهم اكتشف اختفاء 3 أغنام من الأغنام التى يرعاها بمركز أبو النمرس.

- اعتقد المتهم أن الطفل والذي يعمل معه وراء اختفاء الأغنام وسرقتها.

- تعدى المتهم بالضرب على الطفل بـ"خشبة" بعد تقيده حتى يخبره بمكانها.

- تخلص المتهم من جثة الطفل بإلقائها بجوار مستوصف طبى بأبو النمرس.

- ألقى الأهالي القبض على المتهم وسلموه لجهاز الشرطة.

- اعترف المتهم أمام النيابة بتعذيب الطفل وأنه لم يكن يقصد قتله.

- أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بعد اعترافه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 


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