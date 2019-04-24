video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 24 أبريل 2019 04:04 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

16.2 مليون جنيه من جهاز المشروعات الصغيرة للتمويل المتناهي الصغر بـ9 محافظات

الأربعاء، 24 أبريل 2019 03:01 م
16.2 مليون جنيه من جهاز المشروعات الصغيرة للتمويل المتناهي الصغر بـ9 محافظات نيفين جامع الرئيس التنفيذى للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
كتب إسلام سعيد
إضافة تعليق

كشفت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الجهاز وجه الدعم والتمويل لـ 11 جمعية تمويل متناه صغر بقيمة 16.250 مليون جنيه فى عدد 9 محافظات.

وأضافت جامع، خلال توقيع عقود مع 11 جمعية أهلية، أن هذه العقود تخدم مشروعات فى 9 محافظات وهى" المنيا، الفيوم، بنى سويف، قنا، الوادي الجديد، الدقهليه، القليوبية، الشرقية، شمال سيناء" مؤكدة دعم الدولة لقطاع المشروعات متناهية الصغر وتشجيع المواطنين على هذه النوعية من المشروعات.

وأشارت إلى أن قيمة العقود وفرها جهاز المشروعات الصغيرة من خلال عدة اتفاقيات تم اتاحتها نتيجة جهود الجهاز مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وتتضمن " اتفاقية صندوق خليفة لتطوير المشاريع، اتفاقية SAIL، الممولة من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية، واتفاقية الصندوق السعودى، واتفاقية الاوبك".

وكشفت جامع، أن التمويل المقدم لهذه الجمعيات يتيح تنفيذ ما يقرب من 3250 مشروعا متناهى الصغر، لتوفير آلاف فرص العمل، من أبناء المحافظات على أن يتم توجيه 25% من إجمالى العقود لمشروعات المرأة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البنك الدولى يوافق على دعم المشروعات الصغيرة فى مصر بـ 200 مليون دولار

الاستثمار: المشروعات الصغيرة حصلت على تمويلات بقيمة 5.3 مليار جنيه

نيفين جامع

تمويل المشاريع الصغيرة

التمويل متناهى الصغر

أخبار الاقتصاد




لا تفوتك
خلى بالك.. هذه القطارات ستتأخر اليوم بسبب إصلاحات السكة الحديد

خلى بالك.. هذه القطارات ستتأخر اليوم بسبب إصلاحات السكة الحديد

اعرف كل حاجة عن معرض سوبر ماركت أهلاً رمضان × 10 معلومات

اعرف كل حاجة عن معرض سوبر ماركت أهلاً رمضان × 10 معلومات

بعد سقوط الزمالك أمام بيراميدز.. الدورى المصرى على صفيح ساخن.. أبناء دياز فى الصدارة والمواجهات المباشرة تعزز فرص التتويج.. الهدايا تنهال على الأهلى قبل مواجهة كتيبة إيهاب جلال.. والفارس الأبيض فى مهمة انتحارية

بعد سقوط الزمالك أمام بيراميدز.. الدورى المصرى على صفيح ساخن.. أبناء دياز فى الصدارة والمواجهات المباشرة تعزز فرص التتويج.. الهدايا تنهال على الأهلى قبل مواجهة كتيبة إيهاب جلال.. والفارس الأبيض فى مهمة انتحارية

حازم حسين يكتب: معارضة الحناجر والخناجر.. الاستفتاء يفضح ديكتاتورية الأقلية وسذاجة آليات الاحتجاج السياسى .. فصائل الرفض السياسى أدمنت الحياة فى كنف النظام السابق على طريقة الصوب الزراعية و"حضّانات" الأطفال

حازم حسين يكتب: معارضة الحناجر والخناجر.. الاستفتاء يفضح ديكتاتورية الأقلية وسذاجة آليات الاحتجاج السياسى .. فصائل الرفض السياسى أدمنت الحياة فى كنف النظام السابق على طريقة الصوب الزراعية و"حضّانات" الأطفال

الزمالك يرصد مكافآت خاصة للتأهل إلى نهائى الكونفدرالية

الزمالك يرصد مكافآت خاصة للتأهل إلى نهائى الكونفدرالية

عشان ماتخسرش حد.. 8 طرق للتحكم فى غضبك

عشان ماتخسرش حد.. 8 طرق للتحكم فى غضبك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة