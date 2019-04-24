16.2 مليون جنيه من جهاز المشروعات الصغيرة للتمويل المتناهي الصغر بـ9 محافظات

كتب إسلام سعيد

كشفت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الجهاز وجه الدعم والتمويل لـ 11 جمعية تمويل متناه صغر بقيمة 16.250 مليون جنيه فى عدد 9 محافظات.

وأضافت جامع، خلال توقيع عقود مع 11 جمعية أهلية، أن هذه العقود تخدم مشروعات فى 9 محافظات وهى" المنيا، الفيوم، بنى سويف، قنا، الوادي الجديد، الدقهليه، القليوبية، الشرقية، شمال سيناء" مؤكدة دعم الدولة لقطاع المشروعات متناهية الصغر وتشجيع المواطنين على هذه النوعية من المشروعات.

وأشارت إلى أن قيمة العقود وفرها جهاز المشروعات الصغيرة من خلال عدة اتفاقيات تم اتاحتها نتيجة جهود الجهاز مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وتتضمن " اتفاقية صندوق خليفة لتطوير المشاريع، اتفاقية SAIL، الممولة من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية، واتفاقية الصندوق السعودى، واتفاقية الاوبك".

وكشفت جامع، أن التمويل المقدم لهذه الجمعيات يتيح تنفيذ ما يقرب من 3250 مشروعا متناهى الصغر، لتوفير آلاف فرص العمل، من أبناء المحافظات على أن يتم توجيه 25% من إجمالى العقود لمشروعات المرأة.