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خالد صلاح
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‎وزيرة البيئة تكرم الفريق المصرى الفائز فى المسابقة الإقليمية للابتكارات الخضراء

الأربعاء، 24 أبريل 2019 10:50 ص
‎وزيرة البيئة تكرم الفريق المصرى الفائز فى المسابقة الإقليمية للابتكارات الخضراء وزيرة البيئة تكرم الفريق المصري الفائز في المسابقة الإقليمية للابتكارات الخضراء
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‎استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الفريق المصري الفائز في مسابقة الابتكارات الخضراء التي أطلقها المكتب الإقليمي للأمم المتحدة للبيئة في منطقة غرب آسيا ومكتب اليونيدو للاستثمار وتعزيز التكنولوجيا فى البحرين، الذى حصل على المركز الثانى بينما حصل لبنان على المركز الأول والسعودية المركز الثالث، حيث استمعت لعرض من الطلاب عن مشروعهم والفائدة البيئية والاجتماعية والاقتصادية منه، وسبل الدعم المطلوبة لمساعدتهم على التنفيذ الفعلي للمشروع خاصة في مرحلته التجريبية والتسهيلات الفنية.
 
‎وأعربت فؤاد عن دعمها لمشروعات الشباب خاصة طلاب الجامعات والتي تهدف لدمج البعد البيئي في قطاعات التنمية المختلفة، مؤكدة أن استراتيجية الوزارة حاليا خلق حوار مع الشباب ودعم افكارهم ومساعدتهم على تنفيذها.
 
‎وطالبت الشباب بالمشاركة في فعاليات الاحتفال بيوم البيئة العالمي يونيو القادم بعرض مشروعهم كنموذج رائد لتشجيع الشباب على العمل في مجال البيئة، كما شددت على ضرورة العمل مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة من خلال مكتبه بالقاهرة على تشجيع دمج الشباب في العمل البيئى وخلق منصة للعمل من خلالها. 
 
‎جدير بالذكر أن تلك المبادرة التي تنظم من خلال مكتب غرب آسيا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومكتب الاستثمار وتعزيز التكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرعاية مصرف الطاقة الأول بالبحرين ورئيسه التنفيذي محمد شكري غانم تهدف إلى تحفيز روح الابتكار بين طلاب الجامعات في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بتوفير فرص لهم لتحقيق تأثير ايجابي على المجتمع من خلال تبني الموضوعات البيئية في الابتكارات الاجتماعية والتكنولوجية وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها.
 
وزيرة البيئة تكرم الفريق المصري الفائز في المسابقة الإقليمية للابتكارات الخضراء (2)
وزيرة البيئة تكرم الفريق المصري الفائز في المسابقة الإقليمية للابتكارات الخضراء (2)

وزيرة البيئة تكرم الفريق المصري الفائز في المسابقة الإقليمية للابتكارات الخضراء (3)
وزيرة البيئة تكرم الفريق المصري الفائز في المسابقة الإقليمية للابتكارات الخضراء (3)

وزيرة البيئة تكرم الفريق المصري الفائز في المسابقة الإقليمية للابتكارات الخضراء (1)
وزيرة البيئة تكرم الفريق المصري الفائز في المسابقة الإقليمية للابتكارات الخضراء (1)

 


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