‎البيئة تشارك فى مبادرة "شجّرها" بزراعة الأشجار فى المدارس

‎شاركت وزارة البيئة من خلال الإدارة العامة للجمعيات الأهلية فى المبادرة البيئية الشبابية "شجرها " حيث تمت زراعة 100 شجرة مثمرة و 300 نبات طبى وعطرى فى مدرسة مديحة قنصوة لضعاف السمع بمدينة نصر بمشاركة عدد من شركات البترول كجزء من المسئولية الإجتماعية للقطاع الخاص.

‎جير بالذكر أن المبادرة الشبابية "شجرها" تم تأسيسها فى إبريل 2016 بهدف نشر ثقافة زراعة الشجر المثمر فى الشوارع والمدارس والأماكن العامة بدل من أشجار الزينة، بالإضافة إلى نشرثفافة زراعة البلكون والأسطح بالطرق التقليديه والحديثه ونشر ثقافة التنميه المستدامة وحماية البيئة من التلوث.