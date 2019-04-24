"ولاعة على شكل طبنجة وعميل سرى".. هكذا خطط اللصوص الـ5 لسرقة "فندق الدقى"

كتب أحمد الجعفرى

خطة مٌحكمة وضعها 5 لصوص لسرقة خزينة إحدى الفنادق بمنطق الدقى، اعتمدت فى الأصل على المعلومات التى وفرها لهم شريكهم فى الجريمة ومحرضهم عليها "مسئول الكاميرات" بالفندق، ولذلك خرجت نظيفة ولم تشهد أى أخطاء، ولكن لا جريمة كاملة، فيقظة رجال الأمن كانت كفيلة بأن تسقط اللصوص الـ5 وتفضح شريكهم خائن الأمانة "مسئول الكاميرات".

المتهمون الـ5 قرروا بتحريض من مسئول الكاميرات بالفندق الذي شهد جريمة سرقة الخزينة الخاصة بها، خاصة بعدما أخبرهم الأخير بامتلائها بالعملات المصرية والأجنبية، والتى قدرها بالملايين من العملات المختلفة، وهو ما أغرهم لتنفيذ الجريمة، ولكنهم لم يرغبوا فى أن يلجأوا إلى الدماء والعنف حتى لا تتفاقم الأمور، فاستعانوا بـ"ولاعة" على شكل "مسدس" واستخدموها فى تهديد العاملين حال تنفيذ جريمتهم.

كشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة تفاصيل تورط 5 متهمين فى سرقة خزينة إحدى الفنادق بالجيزة، حيث تبين أن المتهمين تمكنوا من دخول الفندق وهددوا المسئول عن كاميرات المراقبة بـ"ولاعة" على شكل "طبنجة"، وعامل آخر بالفندق، حتى لا يبلغا عنهما أو يقاوموهما أثناء سرقتهم الخزينة الخاصة بالفندق، بعدها تولوا كسر الخزينة واستولوا منها على المبالغ المالية الموجودة بداخلها.

وتابعت التحقيقات، أن المتهمين اتلفوا أسلاك الكاميرات عقب استيلائهم على المسروقات، بعدها توجهوا إلى غرفة الـ"DVR" المتواجدة بغرفة المراقبة واستولوا على وحدة التخزين الخاصة بالكاميرات.

وتبين من خلال التحقيقات، أن مسئول الكاميرات بالفندق كان على علم بمخطط المتهمين، وحرضهم على تنفيذ العملية، بعدما أمدهم بالمعلومات الكافية عن الفندق وعن مداخله ومخارجه وكيفية إبطالهم الكاميرات حتى لا يتم افتضاح أمرهم.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين استولوا من الخزينة على مبالغ مالية عبارة عن 5 ملايين و21 ألف و 200 جنيه، و77368 ألف دولا، و345 يورو، و 70 درهم إماراتى، و17301 ألف ريال سعودى.

النيابة العامة بشمال الجيزة أمرت بحبس المتهمين الـ5، ومن بينهم مسئول الكاميرات بالفندق، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار متهم أخر هارب، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.