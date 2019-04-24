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وكيل تعليم الغربية يجتمع بموجهى العموم استعدادا لامتحانات الصف الأول الثانوى

الأربعاء، 24 أبريل 2019 03:24 م
وكيل تعليم الغربية يجتمع بموجهى العموم استعدادا لامتحانات الصف الأول الثانوى اجتماع وكيل تعليم الغربية
الغربيه - محمد طارق
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عقد محمد فاروق حماد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع موجهى عموم المواد الدراسية بحضور ناصر حسن وكيل المديرية لمتابعة استعدادات امتحانات المرحلة الثانوية.

وأكد "وكيل الوزارة" ضرورة اتباع الإجراءات اللازمة لضمان سير العملية الامتحانية الخاصة بالصف الأول الثانوي، مشيراً إلى تشكيل لجنة متابعة بالمديرية، وتشكل غرفة متابعة بكل إدارة تعليمية، وذلك لمتابعة سير الامتحان وتيسير التواصل بين المديرية والإدارة التعليمية، مع أهمية إرسال تقرير يومى أثناء فترة إجراء الامتحانات.

واختتم "حماد" اجتماعه بالتأكيد على ضرورة مراجعة جاهزية جمع المدارس لعقد الامتحان الالكترونى، وكذك التأكيد على طلاب الصف الأول الثانوى بضرورة جاهزية "التابلت" الخاص بهم قبل إجراء الامتحان، مشيراً إلى أن امتحان شهر مايو المقبل سيكون فيما درسه الطالب فى الفصل الدراسى الثانى.


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