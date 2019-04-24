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وفد من "العربية للتصنيع" يزور مستشفى 57 لدارسة إمكانية التعاون

الأربعاء، 24 أبريل 2019 12:12 م
وفد من "العربية للتصنيع" يزور مستشفى 57 لدارسة إمكانية التعاون وفد من العربية للتصنيع يزور مستشفى 57357
كتب زكى القاضى
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زار وفد من الهيئة العربية للتصنيع مستشفى 57357، بمشاركة اللواء توحيد توفيق مساعد رئيس الهيئة وعدد من رؤساء وحدات الهيئة، وجاءت الزيارة لتؤكد أهمية مساندة ودعم مؤسسة مستشفي 57357 لعلاج سرطان الأطفال.

وأكد اللواء توحيد توفيق، أنه يجري حاليا دراسة إمكانية التعاون مع 57357 فى العديد من المجالات بالإستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع، متمنيا النجاح والتقدير للمؤسسة والشفاء لكل أطفالنا، فيما أشاد وفد الهيئة بمدى نجاح 57357 فى تقديم خدمة طبية متميزة لجميع فئات المجتمع.

ومن جانبه قام الدكتور شريف أبو النجا مدير مستشفي 57357، بمرافقة وفد الهيئة وقدم شرحا وافيا عن نشأة ذلك الصرح الطبي العملاق والخدمات المقدمة، مشيدا بالدورالمجتمعى للهيئة العربية للتصنيع ودعمها لمؤسسة 57357.

وأشار "أبو النجا" أن هناك بروتوكولا بين مؤسسة جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان والهيئة لمواجهة مسببات مرض السرطان بالمناطق الأكثر احتياجا وتركيب محطات صرف صحى ثابتة ومتنقلة بالإضافة للتجهيزات الجديدة بمستشفي 57357.


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