وفاة راكبة يمنية بسبب أزمة صحية قبل هبوط الطائرة بمطار القاهرة

شهد مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأربعاء، وفاة راكبة يمنية الجنسية قبل هبوط الطائرة القادمة من عدن، إثر تعرضها لأزمة صحية .

تلقي برج المراقبة بالمطار إشارة من قائد طائرة الخطوط اليمنية القادمة من عدن، بتعرض راكبة، تدعى "تسليم .ا" 61 عاما، لأزمة صحية مفاجئة أثناء الرحلة.

تم تجهيز سيارة إسعاف بأرض المهبط علي موقع 3، تحت إشراف إدارة الحجر الصحى بمطار القاهرة، برئاسة الدكتور حازم حسين مدير عام الحجر الصحى، ومحمود غنيم مشرف الإسعاف، لنقل جثمان الراكبة إلى أحد المستشفيات القريبة من المطار، بعد أن لفظت​ أنفاسها​ الأخيرة خلال تحليق الطائرة فى الهواء فى طريقها إلى القاهرة.