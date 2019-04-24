وزير قطاع الأعمال العام يشهد اتفاقية إعادة هيكلة "القابضة للقطن والغزل"

كتب عبد الحليم سالم

شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام توقيع اتفاقية تقديم خدمات بين الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وشركة وارنر العالمية للاستشارات.

وقع العقد عن الشركة القابضة الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة وعن شركة وارنر قسطنطين رابتيس رئيس الشركة.

وبمقتضى الاتفاقية تقوم شركة وارنر بتقديم الدعم والمشورة وتخطيط المهام والأنشطة ورصد وتقييم وتقدم الأعمال خلال تنفيذ الخطة التى تبلغ عامين تبدأ من أول مايو القادم، وذلك عن طريق إمداد الشركة القابضة بفريق عمل من المتخصصين فى المجالات الفنية والمالية وتكنولوجيا المعلومات والتسويق والمبيعات والموارد البشرية.

كما سيقوم الاستشارى بتحديث دراسات الجدوى التى سبق إعدادها وفقا لآخر التطورات وكذا مراجعة المواصفات الفنية للآلات المطلوب استيرادها من الخارج والمساعدة الفنية لتشغيل الآلات وإنشاء أنظمة رقابة الجودة.

وتشمل الاتفاقية أيضا قيام الأستشارى بالإشراف على مركز تدريب مركزى ووضع البرامج التدريبية للعاملين وقيادتهم.

جدير بالذكر أن "وارنر" العالمية هى الشركة التى قامت بإعداد دراسات تطوير الشركات التابعه للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.