video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 24 أبريل 2019 11:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزير قطاع الأعمال العام يشهد اتفاقية إعادة هيكلة "القابضة للقطن والغزل"

الأربعاء، 24 أبريل 2019 11:23 ص
وزير قطاع الأعمال العام يشهد اتفاقية إعادة هيكلة "القابضة للقطن والغزل" وزير قطاع الاعمال العام خلال اللقاء
كتب عبد الحليم سالم
إضافة تعليق

شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام توقيع اتفاقية تقديم خدمات بين الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وشركة وارنر العالمية للاستشارات.

 

وقع العقد عن الشركة القابضة الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة وعن شركة وارنر قسطنطين رابتيس رئيس الشركة.

 

وبمقتضى الاتفاقية تقوم شركة وارنر بتقديم الدعم والمشورة وتخطيط المهام والأنشطة ورصد وتقييم وتقدم الأعمال خلال تنفيذ الخطة التى تبلغ عامين تبدأ من أول مايو القادم، وذلك عن طريق إمداد الشركة القابضة بفريق عمل من المتخصصين فى المجالات الفنية والمالية وتكنولوجيا المعلومات والتسويق والمبيعات والموارد البشرية.

55875731-83ab-4aa3-8bf4-bb58b79aeaea

كما سيقوم الاستشارى بتحديث دراسات الجدوى التى سبق إعدادها وفقا لآخر التطورات وكذا مراجعة المواصفات الفنية للآلات المطلوب استيرادها من الخارج والمساعدة الفنية لتشغيل الآلات وإنشاء أنظمة رقابة الجودة.

 

وتشمل الاتفاقية أيضا قيام الأستشارى بالإشراف على مركز تدريب مركزى ووضع البرامج التدريبية للعاملين وقيادتهم.

 

جدير بالذكر أن "وارنر" العالمية هى الشركة التى قامت بإعداد دراسات تطوير الشركات التابعه للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

1fb60d9d-ff2e-41ff-a149-c6c0793ab594

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرئيس السيسي يؤكد عزم الدولة على تطوير وتحديث مصانع قطاع الغزل والنسيج

وزير قطاع الأعمال: انخفاض خسائر القابضة للغزل والنسيج لـ2.5 مليار بتحسن 7%

شركة وارنر

الغزل والنسيج

قطاع الاعمال العام

هشام توفيق




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

معرض سوبر ماركت أهلا رمضان يستقبل اليوم المواطنين بمدينة نصر

معرض سوبر ماركت أهلا رمضان يستقبل اليوم المواطنين بمدينة نصر

"الأرقام" وراء موافقة المصريين على التعديلات الدستورية.. زيادة الاستثمارات خلال 4 سنوات لـ1.5 تريليون جنيه.. تحقيق أعلى معدل نمو سنوى فى 10 سنوات بـ5.3 %.. تراجع مؤشر البطالة ورفع الحد الأدنى للأجور لـ2000 جنيه

"الأرقام" وراء موافقة المصريين على التعديلات الدستورية.. زيادة الاستثمارات خلال 4 سنوات لـ1.5 تريليون جنيه.. تحقيق أعلى معدل نمو سنوى فى 10 سنوات بـ5.3 %.. تراجع مؤشر البطالة ورفع الحد الأدنى للأجور لـ2000 جنيه

تميم لا يعترف بالواقع.. اقتصاد قطر ينهار وبنوكه تتجه للاستدانة.. "الحمدين" لا يبالى ويوجه أموال شعبه لدعم المتطرفين.. قرقاش يفضح حيل النظام الخبيثة.. ومحلل سعودى: الدوحة مولت الإخوان بـ90 مليون يورو

تميم لا يعترف بالواقع.. اقتصاد قطر ينهار وبنوكه تتجه للاستدانة.. "الحمدين" لا يبالى ويوجه أموال شعبه لدعم المتطرفين.. قرقاش يفضح حيل النظام الخبيثة.. ومحلل سعودى: الدوحة مولت الإخوان بـ90 مليون يورو

فيديو.. تركى آل الشيخ يحتفل: "قولوا للزمالك والأهلى وضبلى الملعب واندهلى"

فيديو.. تركى آل الشيخ يحتفل: "قولوا للزمالك والأهلى وضبلى الملعب واندهلى"

تعرف على قرارات "العليا للعمرة والحج " للتصدى للشركات المخالفة للضوابط

تعرف على قرارات "العليا للعمرة والحج " للتصدى للشركات المخالفة للضوابط

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة