وزير سورى: نعارض نية واشنطن إبقاء جزء من قواتها فى بلادنا ونطالب بحل التحالف

موسكو(أ.ش.أ)

أكد نائب وزير الدفاع السورى، محمود الشوا، أن بلاده تعارض نية الولايات المتحدة الأمريكية إبقاء جزء من قواتها فى سوريا، وطالب بضرورة حل التحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الشوا، خلال مؤتمر موسكو للأمن الدولى، اليوم الأربعاء، بالعاصمة الروسية: "نحن فى سوريا نرفض التصريحات العدوانية للولايات المتحدة بشأن نيتها إبقاء جزء من قواتها فى سوريا تحت أى ذريعة"، وأكد أن أى تواجد عسكرى على أراضينا بدون إذن من حكومة البلاد يعتبر عدوانًا واضحًا ويتعين وضع حد فورى له".

وطالب الشوا بوقف التواجد غير القانونى وغير الشرعى للقوات الأجنبية من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وتركيا، فى الأراضى السورية، داعيا إلى حل التحالف الدولى الذى تقوده واشنطن.