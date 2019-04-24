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خالد صلاح
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وزير الدفاع الكندى يؤكد رغبة بلاده فى تعزيز التعاون مع العراق

الأربعاء، 24 أبريل 2019 12:00 ص
وزير الدفاع الكندى يؤكد رغبة بلاده فى تعزيز التعاون مع العراق الجيش العراقى
أ ش أ
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أكد وزير الدفاع الكندي هارجيت سينج، اليوم، الثلاثاء، أن العراق اليوم مختلف كثيرا عن زيارته قبل أكثر من ثلاث سنوات، فيما أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن حالة الاستقرار قد تحسنت كثيراً.

 

وذكر بيان لمكتب عبد المهدي أوردته قناة ( السومرية نيوز) العراقية - إن رئيس الوزراء استقبل، وزير الدفاع الكندي هارجيت سينج الذي.

 

شدد خلال اللقاء، على أن العراق اليوم مختلف كثيرا عن زيارتي قبل أكثر من ثلاث سنوات حين كانت داعش تسيطر على مساحات واسعة والطرق مغلقة، وهذا التطور يسعدنا، وان الفضل الأساسي في تحقيق النصر يعود للقوات العراقية وتضحياتها"، معزيا عائلات الشهداء.

 

وأشار إلى رغبة بلاده بتطوير العلاقات مع العراق ودعم جهود الحكومة العراقية في عملية إعادة الاستقرار، وزيادة الدعم ضمن عمل قوات الناتو في مجال التدريب وتلبية احتياجات القوات الأمنية العراقية.

 

من جانبه، أكد عبد المهدي أن كندا شريك مهم للعراق، وقد وقفت معنا في حربنا ضد الإرهاب، و نستفيد من تجربتها في مختلف المجالات التي تخدم أمننا واقتصادنا ونظامنا الاتحادي، ونتطلع إلى استمرار التعاون بين البلدين في مجالات التدريب وتمويل مشاريع الاستقرار.

 

ولفت إلى أن حالة الاستقرار قد تحسنت كثيرا ونحن ندرك أن القضاء على داعش لا يتم فقط بالسلاح وإنما بوحدة شعبنا وتعزيز الاقتصاد وتنشيطه و إقامة علاقات تعاون مع جميع دول الجوار.


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