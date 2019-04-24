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وزير الدفاع الروسى: واشنطن تحاول إقحام الجميع فى سباق تسلح

الأربعاء، 24 أبريل 2019 10:05 ص
وزير الدفاع الروسى: واشنطن تحاول إقحام الجميع فى سباق تسلح وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو
موسكو(أ ش أ)
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اعتبر وزير الدفاع الروسي، سيرجى شويجو اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول إقحام الجميع فى سباق تسلح.

وقال شويجو فى كلمة له خلال الجلسات الرسمية لمؤتمر موسكو للأمن الدولى - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن " الناتو يوسع تواجده قرب الحدود الروسية، وهو أمر مرفوض .. ولنا الحق فى الرد" .

وأشار إلى أن واشنطن توسع وتنشر منظومات صاروخية مع الناتو، وهى موجهة ضد روسيا والصين .

وحول الأزمة السورية، دعا وزير الدفاع الروسى إلى حل الأزمة السورية عبر الحوار وإعادة الإعمار وإعادة اللاجئين إلى ديارهم ورفع كافة المعوقات، مشيرا إلى أن تنظيم "داعش" الإرهابى تخطى حدود العراق وسوريا إلى الشرق الأوسط بفضل التمويل الأجنبى .

 


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