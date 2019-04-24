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وزير التموين يتذوق منتج بمعرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" بالجيزة ويشيد بالجودة

الأربعاء، 24 أبريل 2019 06:18 م
وزير التموين يتذوق منتج بمعرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" بالجيزة ويشيد بالجودة الدكتور على المصيلحى وزير التموين يفتتح معرض سوبر ماركت أهلا رمضان بفيصل
كتب مدحت وهبة
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حرص الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على تفقد معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" بمنطقة فيصل عقب افتتاحه بمرافقة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتذوق الوزير أحد منتجات مكعبات السكر داخل جناح شركة الدلتا للسكر إحدى الشركات الحكومية المشاركة بالمعرض، حيث أشاد الوزير بجودة المنتجات وبأسعارها، حيث يباع كيلو سكر المكعبات بسعر 10 جنيهات وكيلو السكر السائب بسعر 8.5 جنيه بمعارض "سوبر ماركت أهلا رمضان".

كما حرص الوزير على السؤال على أسعار منتجات الجبن وياميش رمضان والتأكد من مبادرات تخفيض أسعار السلع والمنتجات الغذائية، وتفقد جناح الشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين.

 

معرض
 

وأضاف الوزير أن إتاحة المنتجات والسلع الغذائية بكميات كبيرة، يعمل على ضبط الأسواق وكذلك الأسعار، خاصة وهو ما تحرص عليه الوزارة من ضخ السلع بكميات تفوق احتيجات المواطنين طوال شهر رمضان سواء من خلال معارض "سوبر ماركت أهلا رمضان" بالمحافظات أو من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية والسيارات المتحركة فى كافة الميادين.


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صور.. "الدلتا للسكر" تطرح السكر بـ8.5 جنيه للكيلو فى "سوبر ماركت أهلا رمضان"

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