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وزير البترول: دعم دولى للتعاون بمنطقة شرق المتوسط من خلال منتدى الغاز

الأربعاء، 24 أبريل 2019 09:46 ص
وزير البترول: دعم دولى للتعاون بمنطقة شرق المتوسط من خلال منتدى الغاز وزير البترول ورئيس البرلمان القبرصى
كتبت ــ مروة الغول
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بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع ديمتريس سيلوريوس رئيس البرلمان القبرصى خلال زيارته للقاهرة والوفد المرافق سبل تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين، وخاصة في مجالات الطاقة واستغلال موارد الغاز الطبيعى بشرق المتوسط.
 
وأكد المهندس طارق الملا على العلاقات المتميزة التي تربط  البلدين على كافة المستويات، مشيرا غلى أن توقيع الاتفاق الحكومى لإقامة الخط الناقل للغاز القبرصى الى مصر لإعادة تصديره عبرها الى الأسواق الخارجية يعد تتويجاً لتلك العلاقات والروابط القوية بين البلدين، مشيدا بموافقة البرلمان القبرصى مؤخرا على هذا الاتفاق، مؤكدا أهمية هذا التعاون فى تحقيق الاستفادة المشتركة لشعبى البلدين من موارد الغاز التي تذخر بها منطقة شرق المتوسط .
 
واستعرض الوزير خلال لقائه مع رئيس البرلمان القبرصى آليات تعزيز التعاون بين دول شرق المتوسط في مجال الغاز الطبيعى بعد اطلاق اول تجمع اقليمى للغاز يضم 7 دول متوسطية تحت اسم منتدى غاز شرق المتوسط، وعقد أولى اجتماعاته في القاهرة في شهر يناير الماضى بحضور وزراء البترول والطاقة في هذه الدول، مؤكدا ان هذا المنتدى هو أحد النتائج الإيجابية لآلية التعاون الثلاثى والتى تضم مصر وقبرص واليونان، حيث جاء إطلاقه بناء على مبادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس القبرصى نيكوس انستاسيادس ورئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس خلال اجتماع القمة في جزيرة كريت العام الماضى. 
 
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وأوضح الملا، أن إقامة هذا المنتدى سيحقق منافع متعددة للدول الأعضاء من خلال إيجاد آلية مشتركة للاستغلال الاقتصادى الأمثل لموارد الغاز والبنية التحتية للغاز في المنطقة لتسهم في تنويع امدادات الغاز الى الدول الأوروبية ، لافتاً الى ان الاتحاد الاوروبى والولايات المتحدة يدعمان التعاون في منطقة شرق المتوسط من خلال المنتدى لاستغلال موارد الغاز الطبيعي .
 
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ومن جانبه، أكد رئيس البرلمان القبرصى، أن العلاقات المصرية القبرصية شهدت تطورات هامة خلال السنوات القليلة الماضية وان التعاون الاستراتيجى مع مصر في مجال الطاقة والغاز الطبيعي يمثل اولوية مهمة لقبرص ويرتكز على قاعدة صلبة وتفاهم كبير بين الجانبين ، معربا عن تقديره لمساندة مصر ودعمها لجهود قبرص فى استغلال موارد الغاز فى مياهها الاقليمية، لافتا ان البرلمان القبرصى يدعم كافة اتفاقيات التعاون مع مصر فى مجال الطاقة والغاز والاستعداد لاقرارها بشكل عاجل وفورى لما تنطوى عليه من منافع للبلدين، مشيرا الى ان بلاده تعمل مع مصر على تعزيز دور المنتدى الجديد لغاز شرق المتوسط حيث سيسهم التعاون في اطار هذا المنتدى فى تكريس السلام والاستقرار بالمنطقة .

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