وزيرة الصناعات الماليزية تيريزا كوك تستقبل وفد مجلس الأعمال المصرى الماليزى

كتب إسلام سعيد

استقبلت اليوم تريزا كوك وزيرة الصناعات الأولية الماليزية بمقر الوزارة وفد رجال الأعمال المصرى، برئاسة شريف الجبلى وبحضورالسفير جمال متولى سفير جمهورية مصر العربية بماليزيا ووزير مفوض تجارى عمرو حليم، حيث أشارت الوزيرة إلى أهم المنتجات والصناعات التى تشتهر بها دوله ماليزيا وتقوم بدعمها وزارة الصناعات الأولية مثل: زيت النخيل، المطاط، الفلفل وغيرها.

وأوضح الجبلى على أهمية التعاون والتكامل الاقتصادى بين البلدين وذلك بتقديم مقترح عن إمكانية تكرير وتصنيع زيت النخيل الماليزى أو مشتقاته بمصر لجذب بعض الاستثمارات الماليزية فى هذا القطاع وتصديرة للدول الإفريقية وبعض الدول العربية.

ووعدت الوزيرة بإرسال وفد لدراسة هذا الموضوع مستخدمين الميزة النسبية من الاتفاقات التجارية المختلفة بين مصر وهذه الدول وأيضا الاستفادة من الحجم الكبير للسوق المصرى والذى يبلغ حوالى 100 مليون نسمة، حيث أكد للوزيرة أن مصر تعتبر من أكبر الدول المستوردة لزيوت النخيل فى العالم.

وشارك فى الاجتماع عدد من رجال الأعمال وهم معتز رسلان، وماجد المنشاوى، وعبد السلام الجبلى، وأحمد بهجت وأحمد نافع .