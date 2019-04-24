وزيرة الصحة: إنشاء 4مراكز علاج فى إفريقيا تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية

كتبت هند مختار

تقدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء بالشكر لرئيس مجلس الوزراء بالأصالة عن نفسها، وبالنيابة عن العاملين بالوزارة للدعم الكبير الذي قدمه للدكتور محمد حساني، المدير التنفيذي لحملة "100 مليون صحة" والذي حصل على جائزة الدولة التشجيعية للعلوم الطبية، وهو ما أهّله لأن تٌرشحه منظمة الصحة العالمية لجائزة "نيلسون مانديلا للريادة الطبية في إفريقيا"، وهو ما يمثل فخراً لكل العاملين بالوزارة.

وأشارت الوزيرة إلى أن "حملة 100 مليون صحة" تسير بنجاح كبير، حيث تم حتى الآن الانتهاء من فحص ما يزيد على 50 مليون مواطن مصري، بخلاف 3.5 مليون طالب بالمدارس الثانوية، مٌشيرةً إلى أنه بدأت حالياً مراحل العلاج المجاني بالكامل لمن تثٌبت إصابتهم بالأمراض.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد أنه تنفيذاً لتكليفات الرئيس السيسي بعلاج الأشقاء الأفارقة من مرض "فيروس سي" في إطار مبادرة علاج مليون إفريقي، بدأت وزارة الصحة في إنشاء 4 مراكز علاج في إفريقيا حالياً، أولها في تشاد، هذا بخلاف من يتم علاجهم في مصر من الأخوة الوافدين.