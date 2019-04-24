وزيرة التخطيط تشارك بأعمال اجتماع المجلس التنفيذى للمنظمة العربية للتنمية الإدارية

كتبت- هبة حسام

شاركت اليوم الأربعاء، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في أعمال اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في دورته رقم 109 على مستوى الوزراء، وذلك بمقر المنظمة بالقاهرة.

وفي كلمتها أشادت بالتطوير المستمر لآليات عمل المنظمة باستخدام أحدث التقنيات الادارية ورفع قدرات العاملين، الأمر الذي أسهم في ارتفاع معدل إنجاز المنظمة للبرامج والأنشطة خلال العام، والذي وضح جليًا في الزيادة الملحوظة والتصاعدية في عدد البرامج المنفذة وبالتالي زيادة عدد المشاركين والمستفيدين من هذه البرامج.

وتناولت الوزيرة خلال كلمتها الجهود التي تقوم بها مصر في إطار خطة الإصلاح الإداري، والانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، داعية الحضور إلى زيارة مقر العاصمة والاطلاع علي الأعمال في مقر الحى الحكومى وحى المال والأعمال، مشيرة إلى الانتقال في يونية 2020، وأنه تم العمل منذ فترة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على وجود ملف وظيفي كامل لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وهو ملف وظيفي مميكن لكل موظف به خلفية كاملة عن الموظف.

وتابعت أن الجهاز الإدارى للدولة يضم حوالى 5 ملايين موظف إلا أن جزء منهم فقط هم من يعملون في دواوين عموم الوزارات والأجهزة والهيئات التابعة وهم من سيتم التركيز عليهم في الانتقال للعاصمة في المرحلة الأولى، مشيرة إلى بدء عمليه التقييم للموظفين خلال 15 يوما، ومؤكدة أن الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب ستكون البوابة الوحيدة لتأهيل الموظفين وتقييمهم لضمان وجود عناصر قادرة علي تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر في وجود جهاز إداري كفء وفعال.

وفيما يتعلق بخطة بناء القدرات قالت الوزيرة إنه يتم التعاون مع عدد من المؤسسات المحلية والأقليمية، مشيرة إلى التعاون الذي يتم بالتعاون مع الامارات في جائزة مصر للتميز الحكومى لما لها من باع طويل في وجود جائزة للتميز الحكومى وبعض المؤسسات الدولية مثل جامعة كينجز وكامبريدج واكسفورد.

وأشارت كذلك إلى محور تقديم الخدمة للمواطن وتحسين الخدمات الحكومية، وبناء الإنسان الذي تقدم له كل جهود التنمية في الدولة حيث أن الاستثمار في العنصر البشري هو أغلى أنواع الاستثمار، مشيرة إلى منظومة المحمول الرقمى G2G والتي تربط الجهات الحكومية ببعضها البعض بما يسهل تبادل البيانات بين الجهات وبعضها البعض، موضحة أنه يتم ميكنة تلك الخدمات من خلال منافذ تقديم الخدمات، معلنة أن محافظة بورسعيد يتم العمل عليها كأول محافظة رقمية يتم الإعلان عنها في يونيه القادم.

عُقد الاجتماع برئاسة المملكة العربية السعودية يمثلها، سليمان بن عبد الله -وزير الخدمة المدنية، وحضور الدكتور ناصر الهتلان القحطاني- مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ومشاركة ممثلي الدول العربية أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة، وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات التي تضمنها جدول الأعمال والتوصيات المرفوعة من اجتماع المجلس التنفيذى على مستوى الخبراء بخصوص تقرير انجازات المنظمة للعام 2019 وما يستجد من موضوعات على جدول الأعمال.

يذكر أن المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية يتألف من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين، ويتولى المجلس التنفيذي وضع السياسات العامة للمنظمة وخطط عملها ويشرف على تنفيذها، ويجتمع المجلس مرتين كل عام، ما لم يتم استدعاؤه للاجتماع في دورة استثنائية.