وزراء الشباب والرياضة العرب يكرمون جواهر القاسمى تقديراً لمنجزاتها

رسالة الشارقة أحمد منصور

كرم مجلس وزراء الرياضة والشباب العرب خلال افتتاح أعمال دورته الـ43 فى القاهرة، قرينة حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، تقديراً لجهودها فى دعم وتطوير قطاع رياضة المرأة العربية وتعزيز ثقافة ممارسة المرأة للرياضة كنمط حياة ومظهر حضارى تنموى.

وبالنيابةً عن الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، تسلمت ندى عسكر النقبي، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، درع التكريم من السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، ورئيس قطاع الشئون الاجتماعيى، نيابةً عن معالى أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، فى مقر الأمانة العامة لجامعة الدولة العربية بالقاهرة، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى جمهورية مصر العربية، والمهندس جمعة مبارك الجنيبى سفير الدولة فى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وجاء تكريم الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، تقديراً وتثميناً لجهودها المستمرة فى الارتقاء برياضة المرأة ليس فى إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة وحسب وإنما فى دول المنطقة كافة، فعلى الصعيد الإقليمي، كان لتوجيهات ورعاية الشيخة جواهر بنت محمد القاسمى، دور كبير فى تطوير دورة أندية المرأة فى دول مجلس التعاون الخليجى التى انطلقت فى العام 1997، والتى تحولت فى العام 2012 إلى دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، والتى تنظمها وتستضيفها الشارقة كل عامين، حيث شارك فى دورتها الرابعة التى أقيمت فى العام 2018، 67 نادى من 16 دولة عربية.

ولضمان استمرارية منجزات المرأة الإماراتية فى الرياضة النسوية، أطلقت الشيخة جواهر القاسمي، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، فى العام 2016، مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، المؤسسة التى تنظم دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، وتقود مسيرة تنمية القطاع الرياضى فى إمارة الشارقة.

أما على الصعيد المحلي، فلسموها إسهامات كبيرة فى مسيرة رياضة المرأة الإماراتية، حيث بادرت ومنذ العام 1994 بتأسيس الفرق النسائية لكرة السلة، وتنس الطأولة، وكرة الطائرة.

وفى تصريح لها بمناسبة الإعلان عن التكريم، أعربت الشيخة جواهر بنت محمد القاسمى عن شكرها لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وتقديرها لاهتمام المجلس بمسيرة رياضة المرأة وتوفير الدعم اللازم لتطويرها واستمراريتها، واعتبرت سموها أن التكريم الذى حظيت به من المجلس، جاء نتيجة لجهد جماعى تشاركت فيه المؤسسات الاجتماعية التنموية فى إمارة الشارقة، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والعالم العربى بهدف تمكين المرأة العربية من ممارسة حقها الطبيعى فى الرياضة والمنافسة والتفوق.

وقالت الشيخة جواهر بنت محمد القاسمى، إن نظرتنا للرياضة تتجأوز مجرد كونها هواية أو وسيلة لتحسين صحة ألفرد، بل نعتبرها ضرورة حضارية وتنموية وأداة لتعزيز الروابط الاجتماعية ومنهجاً للارتقاء بقدرات رأس المال البشرى وتمكينه من الشراكة ألفاعلة فى بناء الأوطان وتعزيز حضورها على خريطة العالم، فالرياضة تسهم فى بناء الشخصية الاجتماعية ألفاعلة من ناحية وفى تعزيز العلاقات بين الشعوب من ناحية ثانية".

وتابعت الشيخة جواهر بنت محمد القاسمى، نحن فى إمارة الشارقة وبتوجيهات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبتعاون مؤسساتنا كافة، نضع الارتقاء بقطاع رياضة المرأة العربية على رأس قائمة أولوياتنا، وننظر للمرأة العربية كما ننظر للمجتمعات العربية كونها وحدة وأحدة لا تتجزأ".

وأوضحت جواهر بنت محمد القاسمى، أن تمهيد الطريق أمام المرأة للشراكة الاجتماعية والاقتصادية يبدأ بتمكينها من تطوير قدراتها فى كافة المجالات وفى مقدمتها الرياضة، لهذا نعمل بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات الرياضية العربية وفق خطة واضحة تقوم على حقيقة أن حجم شراكة المرأة الشاملة، مقياس للتقدم الاجتماعى ولمدى اهتمام المؤسسة العربية العامة بألفرد وبتوفير كامل حقوقه".

ويتبع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب لجامعة الدول العربية، ويتكون من وزراء الرياضة والشباب العرب، حيث يتولى مهمة دعم قضايا الشباب العربى وتمكينهم من تطوير قدراتهم ومواهبهم الرياضية والثقافية والعملية من خلال البرامج التى يقرها أو يقترحها المجلس على منظمات المجتمع المدنى والسلطات المحلية فى البلدان العربية، وفى سبيل تشجيع المبادرات والشخصيات التى تدعم المجتمعات العربية وتوفر لها الموارد للارتقاء بطاقاتها، دأب المجلس فى كل عام على اختيار الشخصية الأكثر تأثيراً فى مسيرة التنمية العربية وتكريمها لتكون نموذجاً وملهماً لعمل المؤسسات والأفراد ومحفزاً على الإبداع والمثابرة فى العمل.