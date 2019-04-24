وزارة التخطيط تنتهى من تدريب الوزارات ودواوين المحافظات على منظومة المناقلات

كتبت - هبة حسام

اختتمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، تدريب جميع الوزارات ودواوين عام المحافظات والمديريات الخدمية على المكون الثاني من المنظومة الالكترونية المتكاملة للخطة الاستثمارية (المناقلات والاعتمادات الإضافية) وذلك بمحافظات القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وسوهاج، وأسيوط وأسوان.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، إن المنظومة الإلكترونية المتكاملة للخطة الاستثمارية تعمل على عمل تغيير جذري وهيكلي لنظام إعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية.

وأضاف نائب الوزيرة، فى بيان له اليوم الأربعاء، أن مكون الاعتمادات الإضافية والمناقلات يهدف إلى تمكين كل جهة إسناد فرعية بطلب اعتماد إضافي لمشروع طارئ، أو تعزيز التمويل المالي المخصص لبند من البنود الموجودة في المشروع الاستثماري القائم (تعزيز البنود) أو استحداث بند على مشروع قائم (طلب تعزيز بند غير مدرج في مشروع قائم).

كما أوضح كمالى، أن مكون الاعتمادات الإضافية والمناقلات يهدف إلى طلب المناقلات بين البنود على المشروعات القائمة، أو طلب المناقلات بين المشروعات بعضها البعض، مشيرا إلى أن التدريب يستهدف حوالي 600 متدرب من الجهات المختلفة.

وأشار إلى أن الهدف من تلك التدريبات يأتي في إطار إعداد الكوادر اللازمة لرفع كفاءة الجهاز الإداري، إلى جانب الاهتمام بتأهيل العاملين لافتا إلى اهتمام الدولة بالاستثمار في العنصر البشري، لافتا إلى أن استراتيجية بناء القدرات التي تتم على مستوى الجهاز الإدارى بهدف تدريب العاملين ورفع قدراتهم في المجالات المختلفة ذات العلاقة الوثيقة بطبيعة العمل.