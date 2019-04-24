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وزارة التخطيط تشارك بورشة عمل حول موازنة البرامج والأداء بوزارة القوى العاملة

الأربعاء، 24 أبريل 2019 10:17 ص
وزارة التخطيط تشارك بورشة عمل حول موازنة البرامج والأداء بوزارة القوى العاملة جانب من ورشة العمل
كتبت- هبة حسام
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هالة السعيد: المشاركة تأتى فى إطار الحرص على تعزيز قدرات العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة

 

مساعد وزيرة التخطيط: موازنة البرامج والأداء تعتمد على إصلاح الهيكل التنظيمى لمختلف الوزارات والجهات الحكومية

 

شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ممثلا عنها الدكتور جميل حلمى، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، فى ورشة عمل تدريبية حول تطبيق موازنة البرامج والأداء، بمقر وزارة القوى العاملة، وبحضور ممثلين عن مديريات القوى العاملة بالمحافظات.

 

من جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن مشاركة الوزارة فى ورش العمل التدريبية، تأتى فى إطار الحرص على تعزيز قدرات العاملين ونشر ثقافة التخطيط الاستراتيجى وموازنة البرامج والأداء فى الجهاز الإدارى للدولة.

 

وخلال الورشة، استعرض الدكتور جميل حلمى، أهمية موازنة البرامج والأداء، مشيرا إلى أنها تتمثل فى تحسين أولويات الإنفاق وتوجيه المخصصات المالية إلى البرامج التى تقدم أفضل الفوائد للمواطنين، والتى تعود بالنفع على المجتمع، مما يشكل أداة للضغط على الجهاز الحكومى لتحسين كفاءة وفاعلية الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وأشار جميل، إلى أن موازنة البرامج والأداء تعتمد على إصلاح الهيكل التنظيمى لمختلف الوزارات والجهات الحكومية، باعتبارها خطوة هامة نحو الإصلاح المؤسسى، وهو ما تستفيد منه الجهات نفسها فى تعزيز قدرتها التفاوضية مع الجهات الموازنية.

 

وأضاف مساعد وزيرة التخطيط، أن موازنة البرامج والأداء تركز على ثلاثة عناصر أساسية، هى المدخلات والمخرجات والأثر، والتى توضح الأهمية الاقتصادية والتنموية لمختلف البرامج الحكومية، وفى الوقت نفسه تفعيل المتابعة المستمرة، لمواجهة المعوقات التى تحول دون تحقيق المستهدفات وحلها فى أسرع وقت.

 

وأضاف الدكتور جميل حلمى، أن موازنة البرامج والأداء تنطلق من حقيقة مفادها أنه ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته ومتابعته، وأنها تتوافق مع قانون الخدمة المدنية، الذى ربط بين الزيادة فى الأجور والزيادة فى الإنتاجية، كما أنها تحقق الربط بين المخصصات المالية والعوائد التنموية المستهدفة، التى تتضمنها استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، كما أوضح، أنها تهدف إلى تحقيق كفاءة الإنفاق العام، وهو ما يعزز الثقة بين المواطن والحكومة.

 

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