هيئة تنشيط السياحة تعلن عن حملتها الترويجية بالسوق العربى خلال أيام

كتبت آمال رسلان

أعلن المهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة أن حملة الهيئة للترويج للسياحة المصرية فى السوق العربى ستنطلق خلال أيام، حيث يعد الموسم الصيفى من أهم المواسم التى تجذب الأشقاء العرب، لافتا إلى أنها تستهدف بشكل خاص السوق الخليجى فى الكويت والسعودية والإمارات.

وأوضح يوسف فى تصريحات لليوم السابع أن الحملة التى تم تنظيمها فى السوق العربى العام الماضى حققت نتائج جيدة جدا، لذلك سيتم التركيز هذا العام عليها، مشيرا إلى أنه سيتم التركيز على شهر رمضان المبارك لأنه يعقبه موسم أعياد وإجازات الصيف، وسيتم العمل على الحملة من خلال المواد الترويجية وعروض شركات السياحة.

وأكد رئيس هيئة التنشيط على أن الحملة التى ستبدأ خلال أيام من المقرر أن تستمر طوال شهر رمضان الكريم حتى عيد الفطر المبارك، حيث سيتم بث مواد ترويجية عبر القنوات العربية الأكثر مشاهدة فى الدول العربية عامه وخاصة دول الخليج، إلى جانب والاستعانة بالمنصات الرقمية الحديثة الأكثر انتشارا وتفاعلا مع الناس فى المنطقة العربية.

واحتل السوق العربى المرتبة الثانية فى الاسواق المصدرة للسياحة فى مصر بعدد 3 ملايين و38 ألف و389 سائح، ومن أهم الأسواق العربية السعودية: 909 آلاف و092 سائحا، والأردن: 208 آلاف و283 سائح، والكويت: 164 ألف و532 سائح، ولبنان: 120 ألف و637 سائح، والإمارات العربية المتحدة: 65 ألف و464 سائح، والجزائر: 62 ألف و604 سياح، والمغرب: 56 ألف و581 سائح، وتونس: 48 ألف و620 سائح، البحرين: 31 ألف و680 سائح، وسلطنة عمان: 16 ألف و801 سائح.