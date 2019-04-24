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ننشر أسماء الجمعيات الأهلية الحاصلة على تمويل من جهاز المشروعات الصغيرة

الأربعاء، 24 أبريل 2019 03:54 م
ننشر أسماء الجمعيات الأهلية الحاصلة على تمويل من جهاز المشروعات الصغيرة نيفين جامع خلال لقاء مع عدد من الجمعيات
كتب إسلام سعيد
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وقع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة اليوم الأربعاء 11 عقدا مع الجمعيات الأهلية بقيمة 16.250 مليون جنيه للتمويل المتناهي الصغر.
 
وحصل " اليوم السابع" على قائمة بأسماء الجمعيات وقيمة عقودها مع جهاز المشروعات، وبيانها كالتالى:
 
جمعية سيدات الأعمال لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومقرها الدقهليه قيمة المبلغ 200 ألف جنيه، جمعية الآفاق العليا لتنمية المجتمع ومقرها الفيوم تحصل على 100 ألف جنيه، جمعية أسرتى لحماية البيئة ومقرها بنى سويف تحصل على 400 ألف جنيه، مؤسسة أبناء مصر للتنمية المستدامة ومقرها المنيا تحصل على 125 ألف جنيه.
 
جمعية مثرية لرعاية أطفال الشوارع في المنيا تحصل على 200 ألف جنيه، الجمعية الخيرية الإنجيلية فى بنى مزار وتحصل على 600 ألف جنيه، جمعية كنوز البردويل بشمال سيناء وتحصل على 1.5 مليون جنيه، جمعية تنمية المجتمع المحلى بطلحة فى القليوبية وتحصل على 200 ألف جنيه، جمعية تنمية المجتمع بالشرقية تحصل على 250 ألف جنيه، جمعية النداء للتنمية الاجتماعية بقنا 100 ألف جنيه.
 
 
جمعية بشائر الخير من أجل غدا أفضل فى الدقهلية وتحصل على 400 ألف جنيه، النهضة للاقراض متناهى الصغر بالفيوم 200 ألف جنيه، النهضة للاقراض متناهى الصغر فى بنى سويف 80 ألف جنيه، دعم الاستثمارات الزراعية المستدامة بالمنيا 250 ألف جنيه، جمعية بدايتى للتمويل متناهي الصغر فى المنيا 400 ألف جنيه، بدايتي 7 فى المنيا تحصل على 120 ألف جنيه، جمعية بدايتي فى شمال سيناء 300 ألف، جمعية بدايتي بالقليوبية 400 ألف، جمعية بدايتي بالشرقية 500 ألف وبدايتي فى قنا 200 ألف.
 

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