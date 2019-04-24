مياه الشرب بالإسماعيلية: ضعف المياه اليوم من الساعة 2.30 لـ6 مساءً لأعمال الصيانة

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

أعلنت محافظة الإسماعيلية منذ قليل، أنه بناء على التنسيقات فيما بين مرفق مياه الإسماعيلية التابع لهيئة قناة السويس، ومديرية الموارد المائية والرى وديوان عام المحافظة، ونظرا لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية والإصلاحات لشبكات مياه الشرب النقية التى يجرى تنفيذها اليوم، فإنه سوف يتم ضعف ضخ المياه بمختلف أحياء المدينة اعتبارا من الساعة الثانية والنصف بعد ظهر اليوم الأربعاء 24 أبريل، وحتى الساعة السادسة والنصف مساء.

وطالبت المحافظة خلال بيان لها اليوم من المواطنين، وكافة القطاعات الخدمية بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الساعات القادمة.