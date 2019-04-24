video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 24 أبريل 2019 06:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مناورة تدريبية على حريق افتراضى بورش هيئة ميناء دمياط

الأربعاء، 24 أبريل 2019 06:19 م
مناورة تدريبية على حريق افتراضى بورش هيئة ميناء دمياط خلال التدريب
دمياط معتز الشربينى
إضافة تعليق
أجرت هيئة ميناء دمياط، تدريباً عملياً على مكافحة الحريق والإخلاء بورش السيارات بمشاركة كافة الإدارات المعنية بالهيئة، وذلك من خلال افتراض اكتشاف العاملين بالورش حدوث حريق بمواد صلبة نتيجة لتطاير شرر أثناء أعمال السمكرة .
 
وعلى الفور تعامل فريق الطوارئ بالورش والمدرب على مواجهة الظروف الطارئة، وبدأ التعامل بفصل التيار الكهربائى وإخطار مركز العمليات المشترك ثم التعامل مع الحريق بإستخدام الطفايات واجراء عمليات تبريد للمنطقة المحيطة لمنع إنتشار النيران من مصدرها إلى المناطق المجاورة وتأمين المعدات والأصول من سيارت وأتوبيسات جارى إصلاحها بالورش حتى وصول سيارة الاسعاف وسيارات الحماية المدنية التى تعاملت مع الحريق إلى أن تم السيطرة عليه وتم إعلان انتهاء التدريب بنجاح دون خسائر فى الأرواح أو الأصول أوالمعدات .
 
وقد أظهر التدريب سرعة استجابة جميع الجهات المشاركة فى تنفيذ المهام المكلفة بها، خاصة التعاون والتنسيق بين الهيئة وشرطة الميناء والحماية المدنية فى التعامل مع الأزمات فى حالات الطوارئ .
 
وصرح الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء دمياط، أن هذا التدريب يتم دورياً حرصاً من الهيئة على الحفاظ على المال العام والوصول بالأفراد إلى أعلى درجات الإستعداد والتدريب على مواجهة مختلف المواقف بالإضافة إلي الوقوف على نقاط القوة و الضعف ومعالجة سلبيات التدريب في حينها .
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعرف على مواعيد إجازات البنوك خلال فترة الأعياد وشم النسيم

دمياط

ميناءدمياط

اخبار دمياط

اخبار المحافظات

ميناء دمياط




لا تفوتك
خلى بالك.. هذه القطارات ستتأخر اليوم بسبب إصلاحات السكة الحديد

خلى بالك.. هذه القطارات ستتأخر اليوم بسبب إصلاحات السكة الحديد

اعرف كل حاجة عن معرض سوبر ماركت أهلاً رمضان × 10 معلومات

اعرف كل حاجة عن معرض سوبر ماركت أهلاً رمضان × 10 معلومات

بعد سقوط الزمالك أمام بيراميدز.. الدورى المصرى على صفيح ساخن.. أبناء دياز فى الصدارة والمواجهات المباشرة تعزز فرص التتويج.. الهدايا تنهال على الأهلى قبل مواجهة كتيبة إيهاب جلال.. والفارس الأبيض فى مهمة انتحارية

بعد سقوط الزمالك أمام بيراميدز.. الدورى المصرى على صفيح ساخن.. أبناء دياز فى الصدارة والمواجهات المباشرة تعزز فرص التتويج.. الهدايا تنهال على الأهلى قبل مواجهة كتيبة إيهاب جلال.. والفارس الأبيض فى مهمة انتحارية

حازم حسين يكتب: معارضة الحناجر والخناجر.. الاستفتاء يفضح ديكتاتورية الأقلية وسذاجة آليات الاحتجاج السياسى .. فصائل الرفض السياسى أدمنت الحياة فى كنف النظام السابق على طريقة الصوب الزراعية و"حضّانات" الأطفال

حازم حسين يكتب: معارضة الحناجر والخناجر.. الاستفتاء يفضح ديكتاتورية الأقلية وسذاجة آليات الاحتجاج السياسى .. فصائل الرفض السياسى أدمنت الحياة فى كنف النظام السابق على طريقة الصوب الزراعية و"حضّانات" الأطفال

الزمالك يرصد مكافآت خاصة للتأهل إلى نهائى الكونفدرالية

الزمالك يرصد مكافآت خاصة للتأهل إلى نهائى الكونفدرالية

عشان ماتخسرش حد.. 8 طرق للتحكم فى غضبك

عشان ماتخسرش حد.. 8 طرق للتحكم فى غضبك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة