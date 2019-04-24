مناورة تدريبية على حريق افتراضى بورش هيئة ميناء دمياط

دمياط معتز الشربينى

أجرت هيئة ميناء دمياط، تدريباً عملياً على مكافحة الحريق والإخلاء بورش السيارات بمشاركة كافة الإدارات المعنية بالهيئة، وذلك من خلال افتراض اكتشاف العاملين بالورش حدوث حريق بمواد صلبة نتيجة لتطاير شرر أثناء أعمال السمكرة .

وعلى الفور تعامل فريق الطوارئ بالورش والمدرب على مواجهة الظروف الطارئة، وبدأ التعامل بفصل التيار الكهربائى وإخطار مركز العمليات المشترك ثم التعامل مع الحريق بإستخدام الطفايات واجراء عمليات تبريد للمنطقة المحيطة لمنع إنتشار النيران من مصدرها إلى المناطق المجاورة وتأمين المعدات والأصول من سيارت وأتوبيسات جارى إصلاحها بالورش حتى وصول سيارة الاسعاف وسيارات الحماية المدنية التى تعاملت مع الحريق إلى أن تم السيطرة عليه وتم إعلان انتهاء التدريب بنجاح دون خسائر فى الأرواح أو الأصول أوالمعدات .

وقد أظهر التدريب سرعة استجابة جميع الجهات المشاركة فى تنفيذ المهام المكلفة بها، خاصة التعاون والتنسيق بين الهيئة وشرطة الميناء والحماية المدنية فى التعامل مع الأزمات فى حالات الطوارئ .

وصرح الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء دمياط، أن هذا التدريب يتم دورياً حرصاً من الهيئة على الحفاظ على المال العام والوصول بالأفراد إلى أعلى درجات الإستعداد والتدريب على مواجهة مختلف المواقف بالإضافة إلي الوقوف على نقاط القوة و الضعف ومعالجة سلبيات التدريب في حينها .