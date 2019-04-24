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مميش: عبور 64 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 4.4 مليون طن

الأربعاء، 24 أبريل 2019 11:04 ص
مميش: عبور 64 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 4.4 مليون طن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
الإسماعيلية – السيد فلاح
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أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن قناة السويس شهدت اليوم الأربعاء، عبور 64 سفينة، بحمولة 4.4 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.
 
وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 31 سفينة بحمولة 1.7 مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات "MSC Oscar" التى ترفع علم بنما، بحمولة 196 ألف طن، قادمة من المغرب ومتجهة إلى عمان.
 
وعبرت 33 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة"، بحمولة 2.8 ألف طن، وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات "OOCL JAPAN" التى ترفع علم هونج كونج، بحمولة 220 ألف طن، قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى المملكة المتحدة.
 
 

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