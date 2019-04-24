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الأربعاء، 24 أبريل 2019 09:46 م
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مقتل سائق فى مشاجرة دفاعًا عن صديقه بشبين القناطر

الأربعاء، 24 أبريل 2019 09:00 م
مقتل سائق فى مشاجرة دفاعًا عن صديقه بشبين القناطر المجنى عليه
القليوبية - نيفين طه
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لقى سائق مصرعه، آثر إصابته بطلق نارى فى مشاجرة بين طرفين بدائرة مركز شبين القناطر، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وجارى ضبط المتهمين وتولت النيابة التحقيق. 
 
وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، بتلقية بلاغا بالعثور علي جثة بناحية عزب البرج بدائرة المركز.
 
وأنتقل على الفور المقدم محمد عبدالله السايح رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، وتبين أن الجثة لشخص يدعى "منير.ا"25 سنة، سائق مصاب بطلق نارى بالصدر أدى إلى وفاته، وتم اخطار العميد يحيى راضى رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية.
 
وبسؤال المدعو"حسن.ا" 29 سنة، سائق صديق المتوفى، أقر أنه حال عودته من عمله مرورًا برشاح نوة دائرة المركز، حدثت مشادة كلامية بينة وبين شخصان مجهولين تعديا عليه بالسب والشتم، وعلي أثر ذلك قام بالفرار منهما، وعاد إلى محل أقامته واستعان بثلاثة من أصدقائه للعودة إلى نفس المكان والتشاجر معها وتوجه معه كلا من: "منير ا"25 سنة، سائق، وصبري.م" 30 سنة، سائق، وأمين.م" 28 سنة، سمكرى، وجمعيهم مقيمى عزبة البرج دائرة المركز.
 
وبمجرد وصولهم للمكان قام أحد الشخصان المجهولين بإطلاق عيار نارى من فرد روسى أصاب المجنى عليه وأودى بحياته فى الحال، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهمان الهاربين وتولت النيابة التحقيق.

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