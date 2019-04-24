مقتل سائق فى مشاجرة دفاعًا عن صديقه بشبين القناطر

لقى سائق مصرعه، آثر إصابته بطلق نارى فى مشاجرة بين طرفين بدائرة مركز شبين القناطر، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وجارى ضبط المتهمين وتولت النيابة التحقيق.

وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، بتلقية بلاغا بالعثور علي جثة بناحية عزب البرج بدائرة المركز.

وأنتقل على الفور المقدم محمد عبدالله السايح رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، وتبين أن الجثة لشخص يدعى "منير.ا"25 سنة، سائق مصاب بطلق نارى بالصدر أدى إلى وفاته، وتم اخطار العميد يحيى راضى رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية.

وبسؤال المدعو"حسن.ا" 29 سنة، سائق صديق المتوفى، أقر أنه حال عودته من عمله مرورًا برشاح نوة دائرة المركز، حدثت مشادة كلامية بينة وبين شخصان مجهولين تعديا عليه بالسب والشتم، وعلي أثر ذلك قام بالفرار منهما، وعاد إلى محل أقامته واستعان بثلاثة من أصدقائه للعودة إلى نفس المكان والتشاجر معها وتوجه معه كلا من: "منير ا"25 سنة، سائق، وصبري.م" 30 سنة، سائق، وأمين.م" 28 سنة، سمكرى، وجمعيهم مقيمى عزبة البرج دائرة المركز.