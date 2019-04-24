مفتى الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى "تحرير سيناء"

كتب لؤى على

توجه فضيلة الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وضباط وجنود وأفراد القوات المسلحة وجموع الشعب المصرى بمناسبة ذكرى "تحرير سيناء" التى توافق 25 أبريل من كل عام.

وقال مفتى الجمهورية فى بيانه الذى أصدره اليوم الأربعاء، إن تحرير سيناء ما كان ليتم إلا بالبذل والتضحية من أجل تحرير هذا الوطن، فقد بُذِلَت من أجل ذلك الأرواح، حتى استطعنا أن نسترد كل شبر محتل من أرض الوطن، وإن أبطال القوات المسلحة البواسل يقدمون أرواحهم ليرووا تراب الوطن بدمائهم الزكية من أجل حمايته والذود عنه ومواجهة المخاطر والتحديات التى تستهدفه وتهدد استقراره.

وأضاف فضيلة المفتى: أدعو كل أبناء الشعب جميعًا، خاصة الشباب أن يتأملوا ويتعلموا من ذكرى تحرير سيناء وكيف ضحى رجال القوات المسلحة بأرواحهم وجهدهم لكى نحتفل نحن الآن بهذا النصر العظيم، ففي تحرير سيناء دروس كثيرة نحن فى أمسِّ الحاجة لأن نتعلمها ونعمل بها لننهض بمصرنا الحبيبة.

وأشار مفتى الجمهورية إلى أن جموع الشعب المصرى يقدرون جيدًا التضحيات الكبيرة التي يقوم بها أبطال القوات المسلحة البواسل فى السهر على أمن واستقرار الوطن فى مواجهة جماعات الغدر والإرهاب والضلال.

وقال فضيلة المفتى موجهًا كلامه لأبطال القوات المسلحة: "تتحملون بفخر أمانة حماية التراب الوطنى بكل وطنية وشرف فى مواجهة جماعات الإرهاب والتطرف التى تسعى لنشر الخراب والدمار فى كل مكان، وتقدمون أرواحكم وتبذلون الغالى والرخيص بطيب خاطر لتحقيق استقرار الوطن وأمنه ومواجهة جماعات الغدر والضلال.

وجدد مفتى الجمهورية تضامنه الكامل مع كافة مؤسسات الدولة، وفى مقدمتها الجيش والشرطة، لدرء خطر الإرهاب الخبيث، واقتلاعه من جذوره، مطالبًا قوات الجيش بالضرب بيد من حديد على أيدى هؤلاء الإرهابيين العابثين الذين يستهدفون "حماة الوطن" وعدم تمكينهم من تنفيذ مخططاتهم الشيطانية لنشر الخراب والدمار في مصر والمنطقة العربية.

ودعا مفتى الجمهورية المصريين جميعًا أن يتكاتفوا ويتحدوا معًا من أجل مواجهة جماعات التطرف والإرهاب، وأن يدعموا مؤسسات الدولة - وفى مقدمتها الجيش والشرطة - دعمًا كاملًا فى حربها ضد التطرف والإرهاب، داعيًا المولى عز وجل أن يتقبل شهداء مصر الأبرار ممن ضحوا - ولا يزالون - بأنفسهم وقدموا أرواحهم فداءً لوطنهم العزيز، وأن يجعلهم فى أعلى عليين، وأن يحفظ مصرنا الغالية من كل مكروه وسوء، وأن تنعم مصرنا الحبيبة بالأمن والاستقرار والرخاء.