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معرض سوبر ماركت أهلا رمضان يستقبل اليوم المواطنين بمدينة نصر

الأربعاء، 24 أبريل 2019 12:07 ص
معرض سوبر ماركت أهلا رمضان يستقبل اليوم المواطنين بمدينة نصر معرض سوبر ماركت أهلا رمضان
كتب مدحت وهبة
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يستقبل معرض سوبر ماركت أهلا رمضان المواطنين اعتبارًا من صباح اليوم الأربعاء، بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر، حيث يتم طرح السلع والمنتجات الغذائية واحتياجات الشهر الكريم للمواطنين بأسعار مخفضة.

 

ويستقبل المعرض الجمهور منذ صباح اليوم الأربعاء، على مدى إحدى عشرة ساعة يوميا من العاشرة صباحا حتى التاسعة مساء، حيث تشارك فى المعرض وزارة التموين والشركات التابعة لها والمجمعات الاستهلاكية، إضافة إلى كبرى شركات القطاع الخاص وموردى السلع والمواد الغذائية، كما تم تخصيص جناح لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة للمواطنين.

 

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد افتتح مساء أمس الثلاثاء، معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتوفير السلع والمنتجات الغذائية واحتياجات الشهر الكريم للمواطنين بأسعار مخفضة.

 


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