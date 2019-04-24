مضيق هرمز الذي هددت إيران بإغلاقه × 10 معلومات

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

هددت إيران باغلاق مضيق هرمز ومنع الملاحة البحرية للنفط في المياه المحيطة به، وقال وزير خارجيتها جواد ظريف، إن بلاده ستواصل تصدير النفط عبر المضيق، وهدد أمريكا بتحمل عواقب محاولة منع إيران من ذلك، مضيفا أن الأمريكيين سيضطرون للتعامل مع الحرس الثوري الإيراني في حال أرادوا دخول المضيق، وذلك ردا على إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قرار إيقاف الإعفاءات لبعض الدول التى كانت تشترى النفط الإيرانى، ما يعنى تصفير صادراتها من النفط.

ويلقى اليوم السابع الضوء على المضيق الإستراتيجى فى نقاط:

يقع المضيق في جنوب الخليج العربى يحده من الشمال إيران ومن الجنوب سلطنة عمان.

يعتبر أحد أهم الممرات المائية الإستراتيجية في العالم وأكثرها حركة للسفن.

يحمل المضيق اسم جزيرة هرمز التي تقع في مدخله وهي تتبع إيران.

يقع به أيضا جزر قشم ولاراك الإيرانية، وجزر طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى الإماراتية المحتلة من قبل إيران.

يبلغ عرض المضيق 50 كيلومترا، وعمق المياه فيه 60 مترا، ويستوعب من 20 إلى 30 ناقلة نفط يوميا.

يمر ما يقرب من 40% من الإنتاج العالمي من النفط عبر مضيق هرمز.

يمر عبر المضيق معظم صادرات الخام من السعودية وإيران والإمارات العربية المتحدة والكويت والعراق، وجميعها دول أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك.

كما يمر من المضيق أيضا كل إنتاج قطر تقريبا من الغاز الطبيعي المسال.

وتعتبر اليابان أكبر مستورد للنفط الذى يمر عبر مضيق هرمز.

دائما ما تهدد إيران بإغلاقه الأمر الذى سيخلق توترا كبيرا فى المنطقة.