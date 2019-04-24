مصر للطيران للصناعات تتعاقد مع بيت خبرة عالمى للحصول على الاعتماد الأوروبى

صرح الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه تم التعاون مع إحدى بيوت الخبرة، من أجل التوسع في تقديم خدمات الشركات التابعة، ومن ضمنها شركة مصر للطيران للصناعات المكملة وتحديدًا في مجال تصنيع المنتجات البلاستيكية، بهدف التطوير من المنتج وجودته والقدرة على المنافسة به وتقديمه للسوق العالمي والمحلي.

وأضاف في بيان صحفي صباح اليوم الأربعاء، أن هذا التعاون جاء في إطار استراتيجية التطوير التي تتبناها مصر للطيران حالياً، ضمن توجيهات الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني للعمل على تطوير قطاع الطيران المدني بمختلف مجالاته، والالتزام بكافة المعايير الدولية وتطبيقها بهدف الحصول على الاعتمادات الدولية في مختلف أنشطة الشركات التابعة لقطاع الطيران المدني.

وأوضح المهندس عادل منصور رئيس مجلس شركة مصر للطيران للصناعات المكملة، أن الشركة قامت بالتعاقد مع إحدى بيوت الخبرة العالمية Bureau Veritas ، لتنفيذ المرحلة الاولى EASA part 21G للعمل على تأهيل خط إنتاج الأجزاء غير الهيكلية لكبائن الطائرات بمصنع المنتجات البلاستيكية بالشركة للحصول على اعتماد وكالة سلامة الطيران الاوروبية، وذلك لتحقيق اعلى عائد على استثمارات الشركة وزيادة الربحية ونمو الحصة السوقية وتعزيز القدرات التنافسية في سوق الطيران العالمى.