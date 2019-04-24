مصر للطيران تسير 440 رحلة داخلية إلى المناطق السياحية خلال أعياد الربيع

صرح الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية (إكسبريس)، تسير 440 رحلة جوية منتظمة وإضافية إلى كل من، شرم الشيخ، والغردقة، والأقصر، وأسوان وأبو سمبل، وذلك خلال فترة أعياد الربيع حتى 5 مايو القادم، لنقل المصريين والسائحين الراغبين في قضاء الأعياد وشم النسيم في مناطق الجذب السياحي بجمهورية مصر العربية.
وقال الطيار شريف خليل رئيس شركة "إكسبريس"، إنه من المقرر أن تسير الشركة 107 رحلات جوية إلي شرم الشيخ و120 رحلة إلى الغردقة، و88 رحلة جوية إلى الأقصر و92 رحلة إلى أسوان بالإضافة إلى 33 رحلة إلى أبو سمبل، جميعهم من وإلي مطار القاهرة، مضيفا أن الشركة اتخذت استعداداتها في حال زيادة الطلب علي هذه الرحلات.
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