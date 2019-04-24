مصر للطيران تسير 440 رحلة داخلية إلى المناطق السياحية خلال أعياد الربيع

وقال الطيار شريف خليل رئيس شركة "إكسبريس"، إنه من المقرر أن تسير الشركة 107 رحلات جوية إلي شرم الشيخ و120 رحلة إلى الغردقة، و88 رحلة جوية إلى الأقصر و92 رحلة إلى أسوان بالإضافة إلى 33 رحلة إلى أبو سمبل، جميعهم من وإلي مطار القاهرة، مضيفا أن الشركة اتخذت استعداداتها في حال زيادة الطلب علي هذه الرحلات.