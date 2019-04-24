مصرع مواطنين وإصابة 2 آخرين فى حادثين مرورييين بمدينة إسنا جنوبى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

لقي مواطنان مصرعهما، وأصيب 2 آخرين، في حادثين اصطدام بطريق مصر أسوان الزراعي بمدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر، وتم نقل المتوفيين لمشرحة مستشفي إسنا المركزي، والمصابين لمستشفي إسنا ومستشفي الأقصر الدولي لعلاجهما، حرر محضر بكل واقعة وتولت النيابة التحقيق.

الحادث الأول، كان بإصطدام سيارة ملاكي تحمل رقم "ص ق ج 2787" في آخري نقل بمقطورة تحمل رقم "ه ب ج 5134" ورقم المقطوره 1592 سوهاج، بجوار كمين الشراونة التابع لمحافظه أسوان، بطريق مصر أسوان الزراعى، وأسفر عن إصابة "ب.ع" 45 سنة بكدمات وسحجات واشتباه إرتجاج بالمخ، ووفاة "م.ب.ع" 5 سنين، ونقله لمشرحة مستشفي إسنا المركزي.

أما الحادث الثاني، فجاء بإصطدام دراجة بخارية تحمل رقم (125454) بسيارة نصف نقل تحمل رقم (21392) نقل الأقصر، بطريق مصر أسوان الزراعي علي كوبري قرية الدبابية بمجلس قروي الشغب، وأسفر عن وفاة "ز.ج.ز" 50 سنة، وإصابة "ف.ن.ق" بكدمات واشتباه إرتجاج ونقل لمستشفي الأقصر الدولي، فتم تحرير محضر لكل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.