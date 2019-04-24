video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 24 أبريل 2019 01:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مصرع مواطنين وإصابة 2 آخرين فى حادثين مرورييين بمدينة إسنا جنوبى الأقصر

الأربعاء، 24 أبريل 2019 01:39 م
مصرع مواطنين وإصابة 2 آخرين فى حادثين مرورييين بمدينة إسنا جنوبى الأقصر حادث تصادم - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق
لقي مواطنان مصرعهما، وأصيب 2 آخرين، في حادثين اصطدام بطريق مصر أسوان الزراعي بمدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر، وتم نقل المتوفيين لمشرحة مستشفي إسنا المركزي، والمصابين لمستشفي إسنا ومستشفي الأقصر الدولي لعلاجهما، حرر محضر بكل واقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
الحادث الأول، كان بإصطدام سيارة ملاكي تحمل رقم "ص ق ج 2787" في آخري نقل بمقطورة تحمل رقم "ه ب ج 5134" ورقم المقطوره 1592 سوهاج، بجوار كمين الشراونة التابع لمحافظه أسوان، بطريق مصر أسوان الزراعى، وأسفر عن إصابة "ب.ع" 45 سنة بكدمات وسحجات واشتباه إرتجاج بالمخ، ووفاة "م.ب.ع" 5 سنين، ونقله لمشرحة مستشفي إسنا المركزي.
 
أما الحادث الثاني، فجاء بإصطدام دراجة بخارية تحمل رقم (125454) بسيارة نصف نقل تحمل رقم (21392) نقل الأقصر، بطريق مصر أسوان الزراعي علي كوبري قرية الدبابية بمجلس قروي الشغب، وأسفر عن وفاة "ز.ج.ز" 50 سنة، وإصابة "ف.ن.ق" بكدمات واشتباه إرتجاج ونقل لمستشفي الأقصر الدولي، فتم تحرير محضر لكل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

خلاف على "حائط " يتسبب فى مصرع 2 وإصابة مواطن بمدينة أرمنت بالأقصر

الاقصر

اخبار الاقصر

حادث مروري بالاقصر

اخبار مصر

طريق مصر اسوان الزراعي

اخبار المحافظات




لا تفوتك
خلى بالك.. هذه القطارات ستتأخر اليوم بسبب إصلاحات السكة الحديد

خلى بالك.. هذه القطارات ستتأخر اليوم بسبب إصلاحات السكة الحديد

اعرف كل حاجة عن معرض سوبر ماركت أهلاً رمضان × 10 معلومات

اعرف كل حاجة عن معرض سوبر ماركت أهلاً رمضان × 10 معلومات

بعد سقوط الزمالك أمام بيراميدز.. الدورى المصرى على صفيح ساخن.. أبناء دياز فى الصدارة والمواجهات المباشرة تعزز فرص التتويج.. الهدايا تنهال على الأهلى قبل مواجهة كتيبة إيهاب جلال.. والفارس الأبيض فى مهمة انتحارية

بعد سقوط الزمالك أمام بيراميدز.. الدورى المصرى على صفيح ساخن.. أبناء دياز فى الصدارة والمواجهات المباشرة تعزز فرص التتويج.. الهدايا تنهال على الأهلى قبل مواجهة كتيبة إيهاب جلال.. والفارس الأبيض فى مهمة انتحارية

حازم حسين يكتب: معارضة الحناجر والخناجر.. الاستفتاء يفضح ديكتاتورية الأقلية وسذاجة آليات الاحتجاج السياسى .. فصائل الرفض السياسى أدمنت الحياة فى كنف النظام السابق على طريقة الصوب الزراعية و"حضّانات" الأطفال

حازم حسين يكتب: معارضة الحناجر والخناجر.. الاستفتاء يفضح ديكتاتورية الأقلية وسذاجة آليات الاحتجاج السياسى .. فصائل الرفض السياسى أدمنت الحياة فى كنف النظام السابق على طريقة الصوب الزراعية و"حضّانات" الأطفال

الزمالك يرصد مكافآت خاصة للتأهل إلى نهائى الكونفدرالية

الزمالك يرصد مكافآت خاصة للتأهل إلى نهائى الكونفدرالية

عشان ماتخسرش حد.. 8 طرق للتحكم فى غضبك

عشان ماتخسرش حد.. 8 طرق للتحكم فى غضبك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة