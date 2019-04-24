مصرع شاب وإصابة 2 آخرين فى مشاجرة بين عائلتين بالغربية

الغربية - عادل ضرة

لقي شاب مصرعه وأصيب 2 آخرين بطلقات نارية فى مشاجرة بالاسلحة النارية، بقرية كفور بلشاي التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، بنشوب مشاجره بقرية كفور بلشاي بكفر الزيات.

انتقلت الاجهزه الامنيه لمكان البلاغ وتبين مصرع شاب يدعى ابراهيم ربيع واصابه 2 اخرين احدهما سيده، فى مشاجره بالاسلحة الناريه بين عائلتين، بسبب خلافات سابقة بينهم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابه التحقيق.