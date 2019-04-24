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مستوطنون يقتحمون بلدة السموع جنوب الخليل لإقامة صلوات تلمودية

الأربعاء، 24 أبريل 2019 09:20 ص
مستوطنون يقتحمون بلدة السموع جنوب الخليل لإقامة صلوات تلمودية مستوطنون ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)
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اقتحم عشرات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، مكانا أثريا فى بلدة السموع جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية، لإقامة صلوات تلمودية، احتفالا بالأعياد اليهودية.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال أغلقت محيط البرج الأثرى فى البلدة، وذلك لتأمين الحماية لعشرات المستوطنين أثناء تأدية صلواتهم التلمودية.

يذكر أن قوات الاحتلال والمستوطنين يقومون بتكرار ذلك كل فترة، وخاصة فى أوقات الأعياد اليهودية، ويدعون ان المكان يخص اليهود، مع العلم ان المبنى الأثرى هو عبارة عن كنيسة رومانية، بجانبها آثار محراب مسجد.

فى سياق آخر، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات: الظاهرية، ويطا، وتفوح، وحارة أبو اسنينه وقرى الخط الغربى لمحافظة الخليل، ونصبت حواجزها العسكرية على المداخل، وقطعت الطريق أمام حركة تنقل المواطنين؛ تحت حجج أمنية واهية.

 


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قوات الاحتلال




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