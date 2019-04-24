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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة من قوات الاحتلال الإسرائيلى

الأربعاء، 24 أبريل 2019 01:31 م
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة من قوات الاحتلال الإسرائيلى اقتحام المسجد الأقصى ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)
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اقتحم 276 مستوطنًا، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما يتوقع ارتفاع عدد المقتحمين فى فترة اقتحامات بعد الظهر.

وقال شهود عيان إن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية فى المسجد المبارك بحراسة مشددة ومعززة من قوات الاحتلال الخاصة.

وتأتى اقتحامات اليوم الأربعاء، تزامنًا مع اليوم الرابع بـ"عيد الفصح" العبرى، وسط إجراءات عسكرية مشددة فرضها الاحتلال على مدينة القدس، وبلدتها القديمة ومحيطها بشكل خاص، ووسط دعوات جماعات الهيكل المزعوم لأنصارها فى المشاركة باقتحامات واسعة للمسجد الأقصى ومحاولة تقديم قرابين الفصح بداخله.

 


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المسجد الاقصى

اقتحام المسجد الاقصى

مستوطنون

قوات الاحتلال




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