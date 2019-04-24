مسئول سريلانكى: غالبية منفذى هجمات الأحد ينتمون للطبقة المتوسطة أو العليا

كولومبو (أ ش أ)

كشف نائب وزير الدفاع السريلانكى روان وييجواردين اليوم الأربعاء، النقاب عن أن غالبية المنفذين للهجمات الانتحارية التى شهدتها بلاده يوم الأحد الماضى ينتمون إلى عائلات جيدة من الطبقة الوسطى أو العليا، كما أنهم حصلوا على تعليم جيد، مؤكدا أن أحدهم درس فى الخارج.

وقال وييجواردين - فى مؤتمر صحفى نقلت شبكة "سى إن إن" الأمريكية مقتطفات منه - إن غالبية المنفذين يعتبرون مستقلين ماليا وعائلاتهم مستقرة ماديا، مشيرا إلى أن أحد هؤلاء المفجرين الانتحاريين قد درس فى المملكة المتحدة، وربما توجه بعد تخرجه إلى استراليا للحصول على دراسات عليا قبل أن يعود ويستقر فى سريلانكا.

وأضاف المسئول البارز أنه تم التعرف على هويات ثمانية من المفجرين الانتحاريين التسعة، مشيرا إلى أنه تم اعتقال 60 شخصا حتى الآن للاشتباه فى صلتهم المحتملة بالهجمات.

أوضح أن زعيم الجماعة المتطرفة المحلية (جماعة التوحيد) التى نفذت التفجيرات، انتحر فى فندق "شانغريلا" بالعاصمة كولومبو .

وكانت حصيلة التفجيرات التى طالت فنادق وكنائس فى سريلانكا، قد أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 359 شخصا وإصابة أكثر من 500 آخرين.