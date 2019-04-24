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مد أجل الحكم على 292 متهما بقضية محاولة اغتيال السيسى لـ4 مايو

الأربعاء، 24 أبريل 2019 11:50 ص
مد أجل الحكم على 292 متهما بقضية محاولة اغتيال السيسى لـ4 مايو محكمة-أرشيفية
كتب ـ إيهاب المهندس
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قررت المحكمة العسكرية، المنعقدة بطرة، مد أجل الحكم على 292 متهمًا من بينهم 8 محالين للمفتى فى قضية محاولة اغتيال الرئيس السيسى، وولى عهد السعودية السابق، محمد بن نايف، فى القضية 148، لـ 4 مايو.
 
ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات باغتيال 3 قضاة بالعريش فى سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتى أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن.
 
كما وجهت لهم رصد واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، واستهداف كل من قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها الانتحارى أحمد حسن إبراهيم منصور، وإدارة قوات أمن العريش بسيارة مفخخة، ومبنى الحماية المدنية، وشركة الكهرباء بالعريش، وسرقة ما بهما من منقولات.
 
 
 
 
 

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