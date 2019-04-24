مدير تعليم القليوبية: متابعة حالة التابلت ومنصات الامتحانات الإلكترونية بالمدارس

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، رفع حالة الطوارئ استعدادا لامتحانات الصف الأول الثانوى وفقا للنظام الجديد الكترونيا.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم، خلال اجتماعه بمديرى عموم الإدارات التعليمية وموجهى العموم والإدارات المعنية بالمديرية، بحضور عاطف سلامة وكيل المديرية، وعادل عطيه مدير عام التعليم العام، والدكتور أشرف سرج مدير عام الشئون التنفيذية، وأشرف ادريس مدير ادارة الأمن بالمديرية، بتشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسته تضم التعليم العام والتعليم الثانوى والتطوير التكنولوجي، و12 غرفة عمليات فرعية، تضم مديرو ووكلاء الإدارات والتطوير التكنولوجى والتعليم العام والتعليم الثانوى، استعدادا لامتحانات الصف الأول الثانوى، باعتبارها أمنا قوميا لمصر وخط أحمر ولا مجال للتهاون فيها.

وطالب طه عجلان، مديرى الإدارات التعليمية بموافاة المديرية خلال 48 ساعة بجاهزية المدارس وجاهزية التابلت لدى الطلاب، وجاهزية منصات الأختبار الإلكترونى، واخطار طلاب الصف الأول الثانوى بكافة اليات التواصل ومنها ارسال خطابات بعلم الوصول وإرسال رسائل الكترونية لهم، والإعلان على مواقع التواصل الإجتماعى والمساجد بتحديد موقف التابلت وجاهزيته، واخطار المدرسة والتطوير التكنولوجى حال وجود اى اعطال ومتابعة منصات المدارس الخاصة بالامتحانات واخطار المديرية فورا بأى مستجدات.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم، على حظر اصطحاب الهواتف المحمولة خلال الإمتحانات، وتوقيع كشوف واقرارات بجاهزية كافة اجهزة التابلت، ومنصات الأختبار الألكترونى لأداء الإمتحانات بالتنسيق مع التطويرالتكنولوجى، وكذلك جاهزية مراكز توزيع الأسئلة والمطبعة السرية وموجهى عموم المواد لوضع الإمتحانات وفق القوانين الضوابط المحددة.