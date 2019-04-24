مدير "تعليم الإسماعيلية" يؤكد جاهزية المدارس لامتحان الصف الأول الثانوى

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

أكد الدكتور خالد خلف قبيصى مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، على الاستعداد لامتحان الصف الأول الثانوى، والذى يبدأ فى 12 مايو إلى 14 مايو للمواد غير المضافة إلى المجموع، ثم تبدأ الامتحانات الواردة من الوزارة اليكترونيا عبر التابلت يوم 19 وتنتهى 30 مايو القادم، مؤكدا على أهمية التواصل مع الطلاب باعتبارها التجربة الأولى التى تنشد فيها الوزارة النجاح، مشيدا بدور التطوير التكنولوجى، وكتيبة العمل بقيادة عاطف صميدة الذين قدموا جهدا كبيرا وتواجدوا فى كل المواقع وساهموا فى إزالة أى عقبات تواجه عملية الامتحان.

جاء ذلك خلال حضور الدكتور خالد خلف قبيصى مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية اليوم الأربعاء، حفل تكريم المشاركين فى ختام الأنشطة، والذى أقيم خلال شهر أبريل الجارى ولاقى استحسان اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، والذى أشاد بالمعرض وطالب بإلقاء ألضوء على المتميزين من المشاركين به حيث تم منح المشاركين شهادات التقدير تكريما لهم، فى حضور عادل عبد التواب عثمان وكيل المديرية إسماعيل محسن مدير عام التعليم العام، وفلك الديب مدير عام الشئون التنفيذية، محمد مهنى مدير عام التعليم الفنى، أن هذا النجاح فى تنظيم المعرض ياتى نتيجة الجهد الكبير الذى بذلة جميع المشاركين فى المعرض، وتضافر جميع القيادات والعاملين بالمديرية والإدارات، إلى جانب التوجيهات من اجل الخروج بصورة مشرفة.

وقدم خلف الشكر إلى جميع من خرج وشارك فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، خاصة بعد حالة الإشادة الكبيرة التى تلقاها من محافظ الإسماعيلية اللواء حمدى عثمان خلال تواجده بعرفة عمليات المحافظة، مؤكدا أنها وسام على صدر جميع العاملين بالتربية والتعليم.